Americká vláda nařídila vypnout Claude Fable 5. Argumentuje národní bezpečností Hlavní stránka Zprávičky Americká vláda vydala společnosti Anthropic exportní direktivu, která nařizuje pozastavit přístup k modelům Claude Fable 5 a Mythos 5 Anthropic oba modely 12. června vypnul pro všechny zákazníky, aby příkazu vyhověl Vláda se opírá o údajnou metodu, jak model obejít; Anthropic s tímto výkladem nesouhlasí a usiluje o obnovení přístupu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Anthropic musel ze dne na den znepřístupnit svůj nejvýkonnější jazykový model. Stojí za tím direktiva americké vlády opírající se o národní bezpečnost. Model Claude Fable 5 přitom firma představila teprve 10. června – od jeho uvedení tak uplynuly sotva dva dny. Anthropicu nezbylo než vypnout model úplně Anthropic ve svém prohlášení uvádí, že direktivu obdržel 12. června v 17:21 washingtonského času (tedy po jedenácté večer našeho času). Příkaz vychází z exportních pravidel a nařizuje pozastavit přístup k modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční státní příslušníky, a to jak mimo USA, tak uvnitř země – včetně zahraničních zaměstnanců samotné firmy. V praxi to znamenalo, že Anthropic musel oba modely vypnout pro všechny zákazníky, aby pravidlu vyhověl. Ostatní modely společnosti zůstávají podle jejího vyjádření dostupné beze změny. Spor o údajné prolomení Claude Fable 5 Vláda podle Anthropicu odůvodnila krok tím, že se dozvěděla o metodě, jak obejít bezpečnostní zábrany modelu – takzvaně jej „jailbreaknout“. Konkrétní bezpečnostní detaily ale direktiva neobsahuje a důkazy podle firmy zazněly jen ústně. Popsaná technika spočívá v tom, že uživatel modelu předloží konkrétní zdrojový kód a požádá ho o opravu softwarových chyb. Anthropic tvrdí, že jde o úzkou, nikoli univerzální zranitelnost, kterou navíc nabízejí i konkurenční modely. Claude Fable 5 je revoluční model jako Mythos, ale bezpečnější. Díky tomu s ním můžete pracovat i vy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Jak se Anthropic brání Firma s pozastavením nesouhlasí. Argumentuje, že stahovat z provozu komerční model, který používají stovky milionů lidí, kvůli úzké zranitelnosti je nepřiměřené – a že kdyby se stejné měřítko uplatnilo na celé odvětví, fakticky by to zastavilo nasazování všech nových modelů. Podle Anthropicu jsou navíc ochranné mechanismy Fable 5 účinnější než u kteréhokoli dříve nasazeného modelu a univerzální způsob, jak je obejít, zatím nikdo nenašel. Anthropic uvedl, že příkaz respektuje a že pracuje na obnovení přístupu. Další podrobnosti slíbil zveřejnit do 24 hodin od svého oznámení. Jak se k věci postaví regulační úřady a zda se modely k uživatelům vrátí, zatím není jasné. Měla by mít vláda pravomoc nařídit vypnutí komerčního modelu umělé inteligence? Zdroje: Anthropic, BBC News O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Claude Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024