Vláda USA mohla Claude Fable 5 omezit kvůli Číně. Anthropic to ale popírá Hlavní stránka Zprávičky Podle serveru Semafor mohlo za omezením modelu Claude Fable 5 a interního Mythosu stát i podezření, že se k Mythosu dostala skupina napojená na Čínu Vláda USA měla požadovat zpřístupnění Mythosu jen americkým občanům; Anthropic místo toho stáhl Mythos i jeho veřejnou verzi Společnost ale popírá, že by s ní Bílý dům obavy o čínský přístup vůbec řešil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Před pár dny jsme informovali o tom, že americká vláda nechala vypnout Claude Fable 5 kvůli údajné metodě, jak obejít jeho bezpečnostní pojistky. Nová zjištění teď k případu přidávají druhý, citlivější rozměr – obavu, že se k výkonnému modelu Mythos dostala skupina spojovaná s Čínou. Potvrzená není ani jedna verze a Anthropic druhý důvod odmítá. Druhý důvod, který dosud nezazněl Když vláda zásah oznámila, veřejně uváděným důvodem byla zranitelnost umožňující obejít bezpečnostní pojistky modelu. Server Semafor ale píše, že paralelně existovala ještě jedna obava: skupina napojená na Čínu měla získat přístup k modelu Mythos. To podle zdrojů serveru představovalo riziko pro národní bezpečnost i možnost, že by konkurence model zpětně analyzovala. Šlo o Mythos, ne přímo o Claude Fable 5 Domnělý čínský přístup se týká Mythosu – nejvýkonnější třídy modelů Anthropicu, kterou firma od jeho představení nabízela jen prověřeným partnerům. Model podle Anthropicu dokáže vyhledávat chyby v programovém kódu, takže se v nepovolaných rukou mění v nástroj na hledání zranitelností. Claude Fable 5 je jeho veřejná verze s pojistkami, které kyberbezpečnostní využití blokují. Když vláda požadovala omezit přístup k Mythosu jen na americké občany, firma raději stáhla oba modely najednou. Claude Fable 5 je revoluční model jako Mythos, ale bezpečnější. Díky tomu s ním můžete pracovat i vy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Co tvrdí vláda a co Anthropic Poradce Bílého domu pro umělou inteligenci David Sacks uvedl, že když administrativa Anthropic na zranitelnost upozornila, šéf firmy Dario Amodei ji prý neoznačil za vážné riziko a odmítl ji opravit. Podle Sackse dala společnost „přednost dalšímu provozu spotřebitelského modelu před bezpečností“. Na zranitelnost měl podle Semaforu administrativu upozornit i šéf Amazonu Andy Jassy. Anthropic naopak popírá, že by Bílý dům čínský přístup v jednáních o jailbreaku Fable vůbec zmínil, dodává, že přístup ke svým produktům z Číny blokuje, a zranitelnost označuje za úzkou, nikoli univerzální. Co zatím není jasné K případu zůstává řada otevřených otázek. Není zřejmé, jak se vláda o údajném čínském přístupu dozvěděla, o jakou skupinu mělo jít ani jakým způsobem se k modelu měla dostat. Žádnou z obou verzí zatím nikdo nezávisle nedoložil. Anthropic uvádí, že na obnovení přístupu pracuje. Jak by podle vás měly státy regulovat přístup k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence? Zdroje: Semafor, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Anthropic Claude Umělá inteligence usa Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024