Souboj Snapdragonů! Jaký výkon mají procesory střední třídy?

Střední třída mobilních telefonů je až extrémně konkurenční prostředí

Spadají sem telefony, které dokáží soupeřit se staršími vlajkovými loděmi

Výrobci často spoléhají na procesory Qualcomm, jejich výkon se výrazně liší

Mezi procesory střední třídy (a následně mezi telefony střední třídy) můžeme mnoho různých kousků od společností Qualcomm a Mediatek. Dovolím si tvrdit, že sedmičková řada Qualcommu sem patří, na mysli mám procesory Snapdragon 7 Gen 1, nástupce Snapdragon 7+ Gen 2 a nejnovější Snapdragon 7s Gen 2.

Samozřejmě, nezapomněl jsem ani na Snapdragon 7 Gen 3, zařízení s tímto procesorem ale v ruce nemám, v dnešním srovnání se omezím na první tři procesory, které jsem zmínil. Rozdíly v jejich výkonech jsou výrazné a pravděpodobně váš překvapí!

Než se podíváme na samotné výsledky, dovolím si malé upozornění – skóre z benchmarků nemá smysl přeceňovat. Je primárně ovlivněno použitým procesorem, optimalizace ze strany vývojářů hraje v tomto směru menší roli. Respektive abych to upřesnil – špatná optimalizace skóre dokáže ovlivnit, ale málokterý výrobce by si dnes dovolil prodávat telefon, který nefunguje pořádně.

Procesory střední třídy od Qualcommu jsou super!

Vyšší skóre ale automaticky neznamená, že daný telefon bude v ruce působit rychlejším dojmem. Tady už do toho vstupuje spousta faktorů, kromě celkového odladění telefonu to může být frekvence displeje. Představme si telefon s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který by měl 30 Hz displej. Bez ohledu na obrovský výkon by na vás telefon plynulým dojmem nepůsobil.

Vezmeme to od konce – POCO X6 5G s procesorem Snapdragon 7s Gen 2 dosáhlo v Antutu Benchmark na skóre 604 273 bodů, GeekBench pak ukázal 1032 respektive 3019 bodů. Možná si řeknete žádná sláva, ale telefon je přesto krásně plynulý a je radost s ním pracovat. Jen to zkrátka nebude vhodný adept na stříhání 8K videa, na druhou stranu se vám odmění skvělou výdrží.

To POCO F5 s procesorem Snapdragon 7+ Gen 2 je trhač asfaltu. Na trhu dnes najdete ještě výkonnější procesory střední třídy (pokud je tak ještě vůbec můžeme nazývat), přesto si skóre 1 151 488 bodů v Antutu Benchmark a 1689 respektive 4532 bodů v GeekBench zaslouží pochvalu.

Do porovnání jsem zařadil ještě Xiaomi 13 Lite, které spoléhá na Snapdragon 7 Gen 1. Telefon dosáhl postupně na 673 391, 1011 a 2779 bodů. Tady je krásně vidět, že Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 přinesl skutečně obrovský výkonový skok. Abych to ještě trochu zamotal – Snapdragon 7 Gen 3 má výkon o poznání menší, o tom ale příště.

Při výběru mobilního telefonu je vhodné se podívat na procesor, který se uvnitř ukrývá. Proti minulosti se ale celá oblast posunula výrazným způsobem kupředu a katastrofální čtyřjádrové procesory Mediatek jsou naštěstí minulostí. Relativně levné telefony dnes nabízí klidně 12 GB operační paměti a to je hodnota, kterou pár let zpátky neměly ani vlajkové lodě. Uvidíme, kam se střední třída posune v následujících letech, dnešní procesory střední třídy telefonům zajišťují solidní výkon a výbornou výdrž.

Qualcomm, Mediatek nebo Exynos?

Zdroj: Vlastní