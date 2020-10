Nedávno vydaný telefon Samsung Galaxy S20 FE je hlavně pro Evropu hodně speciální. A to díky 5G variantě, která využívá čipset Snapdragon 865, což je něco, po čem fanoušci Galaxy S telefonů volali hodně dlouho. Recenze tohoto telefonu byly vesměs pozitivní, jenže zcela bez problémů to nebylo. Majitelé Samsung Galaxy S20 FE hlásili různé chyby a neduhy. Nejvíce se to týkalo displeje, kde se objevovaly nazelenalé fleky při nízkém jasu a také problémy s dotykem. Dobrou zprávou je, že Samsung na opravách pracuje poměrně rychle a vydal již dvě aktualizace.

Samsung pracuje na opravách Galaxy S20 FE

První aktualizace má kódové označení G78xxXXU1ATJ1 a v seznamu změn Samsung píše o vylepšené stabilitě systému a opraveném problému s dotykovým displejem. Při našem testování Galaxy S20 FE jsme se s tímto problémem nesetkali, takže ani nemůžeme přímo potvrdit, jestli byl problém vyřešen. Každopádně řada uživatelů v diskuzích informuje, že už po aktualizaci nemají s dotyky problém.

Druhý aktualizace má kódové označení G78xxXXU1ATJ5 a v ní se Samsung zaměřil hlavně na vylepšení odezvy při dotyku. Aktualizace jsou dostupné pro LTE i 5G varianty telefonu. Jak už je ale zvykem, vypouští se postupně, takže se na váš telefon nemusí ještě pár dní dostat.

Vlastníte tento Samsung telefon? Zaznamenali jste nějaké chyby u Galaxy S20 FE?

Zdroj: sammobile.com