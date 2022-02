Máte doma starší počítač, notebook či MacBook? Pak vás možná trápí, že už nefunguje tak rychle jako před lety nebo jste jej kvůli tomu odložili a koupili si nový. Často pomůže koupě SSD disku a přeinstalace systému. Pokud ale počítač využíváte především na internet a office, možná vás zaujme nový operační systém od Googlu, Chrome OS Flex.

Chrome OS Flex bude na míru šitý starším počítačům

Před nějakým časem americký gigant koupil firmu Neverware, která se zaměřovala na vývoj systému Cloudready, což byl operační systém, který byl určen pro starší a nevýkonné počítače. Právě Chrome OS Flex má být nástupcem systému Cloudready. Google jej představil oficiálně včera a zaměřuje se hlavně na školy či menší podniky. Zvládne ho prý nainstalovat každý a to během několika minut, přičemž systém běží plynule a efektivně a to na strojích, které jsou staré i 13 let.

How To Install Chrome OS Flex On A Windows Laptop Turn Your Laptop Into A Chrome OS Flex Chromebook

Chrome OS Flex bude dle Googlu velice podobný klasickému Chrome OS, běží dokonce na stejném kódu. Stejně tak mu bude věnována stejná pozornost v případě aktualizací. Společnost rovněž upozornila, že některé funkce jako třeba propojení s Android mobilem či Google Asistent nemusí být dostupné na všech zařízeních. Záležet bude na konkrétním hardwaru. Na oficiálních stránkách se můžete mrknout, zda se i váš notebook nachází na seznamu certifikovaných modelů.

Chrome OS Flex Turns Old Laptops Into Fast Chromebooks

Zatím není jasné, kdy operační systém vyjde ve své plné verzi, ovšem pokud byste měli zájem jej vyzkoušet, můžete se přihlásit do programu.

Vyzkoušíte Chrome OS Flex?