Cena řady Galaxy S23 předmětem dalšího úniku, připlatíme si?

Okolo dosud nepředstavených smartphonů Samsung Galaxy S23 se v posledních dnech vyrojilo tolik úniků informací, že o novinkách víme již prakticky vše. Prakticky posledním chybějícím dílkem do skládačky byla cena řady Galaxy S23 a i zde si již můžeme udělat více než dobrou představu díky úniku informací o cenách pro Spojené státy.

Zvýší se cena řady Galaxy S23?

Na úvod musíme rovnou zmínit, že se nejedná o první únik, kde se zmiňuje cena řady Galaxy S23. Dřívější spekulace zmiňovali, že na australském trhu cena všech tří modelů poroste shodně o 100 AUD, čili v přepočtu přibližně o 1 500 Kč. To, že by cena všech modelů porostla o stejnou částku je pak sice trochu zvláštní, nicméně stále docela možné. Jednalo se ale o spekulaci, u níž nebyl zveřejněný ani jinak podložený zdroj.

Nyní jsme se dočkali dalšího a o něco věrohodnějšího úniku, tentokrát z USA. Ten se zakládá na údajném uniklém dokumentu operátora Verizon. Ten nejenže potvrzuje již dříve prosáklé informace o výbavě smartphonů Samsung Galaxy S23, ale zmiňuje i jejich plánovanou cenu. V dokumentu si můžete všimnout označení DM1, DM2 a DM3. Přičemž, stejně jako v případě informací o zrušení Galaxy S24 Plus, označení DM1 patří základnímu Galaxy S23, DM2 je Plus varianta a DM3 je vrcholný model Ultra.

Dle daného dokumentu by se cena řady Galaxy S23 zvyšovat neměla. Největším rozdílem oproti předešlé generaci je pak navýšení paměti u základní varianty Samsung Galaxy S23 Plus na 256 GB, 8GB RAM pak zůstává standardem. U tohoto prostředního modelu by tak fakticky došlo ještě ke slevnění, neboť by měl jít do prodeje za stejnou cenu jako loňská 128GB verze. Konkrétně se pak za jednotlivé modely bavíme o cenách 799,99 $, 999,99$ a 1 199,99 $. Pokud se toto potvrdí, mohly by i u nás zůstat ceny stejné jako v případě předchozí generace, tedy 21 999 Kč za Galaxy S23, 27 999 Kč za S23 Plus a 31 999 Kč za S23 Ultra.

