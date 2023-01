Ještě jsme se ani nedočkali oficiálního představení smartphonů Samsung Galaxy S23 a už zde máme spekulace týkající se jejich nástupců. Jihokorejský gigant totiž údajně zvažuje zeštíhlení své vlajkové řady, přičemž za kratší konec má tahat prostřední model Samsung Galaxy S24 Plus.

Zařízne Samsung model Galaxy S24 Plus?

Informace, které pochází přímo z domoviny jihokorejského giganta se opírají o fakt, že (nejen) Samsung, začíná pracovat na vývoji nové generace vlajkových modelů více než rok před jejich představením. Jelikož představení řady smartphonů Samsung Galaxy S23 je již za dveřmi. Je vcelku uvěřitelné, že dle nespecifikovaného zdroje skutečně Samsung zahájil práce na projektech s interním označením “DM”, které by měly náležet právě modelům Galaxy S24. Jenže práce se měly rozběhnout pouze na projektech DM1 a DM3. Chybějící DM2 by pak mělo, vcelku logicky náležet prostřednímu Galaxy S24 Plus.

Vyřazení projektu DM2 pochopitelně nemusí být finální. Práce na něm se mohou rozběhnout o něco později, například z důvodu že půjde o velmi podobný model jako DM1 alias Samsung Galaxy S24. Nicméně v minulosti běžel vývoj všech tří smartphonů zároveň a zeštíhlení řady Galaxy S právě o prostřední model dává smysl i z toho hlediska, že se jednalo o nejhůře prodávaný model z tohoto tria. Většina uživatelů je totiž spokojena se základním modelem řady Galaxy S a nepociťuje potřebu připlácet za větší displej a baterii, zatímco ti náročnější sáhnou rovnou po špičkovém modelu Ultra. Ostatně i Applu a jeho iPhonu 14 Plus se dle dostupných dat daří v rámci aktuální řady nejméně.

Má podle vás smysl zachovat prostřední model řady Galaxy S?

Zdroj: PhoneArena.com