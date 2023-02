Call Of Duty či Minecraft míří na Nvidia GeForce NOW

I když ve světě videoher rozhodně není poslední dobou nouze o oznámení gigantických fúzí či spojenectví, stále existují zákopy, které je možné zasypat či alespoň dočasně přemostit. Aktuálně to dokazují společnosti Microsoft a Nvidia, které se dohodly na zpřístupnění her původně vydaných pro platformy Xbox a PC i ve streamovací službě GeForce NOW. Dohoda, která má platnost 10 let, tak na další významné místo vyšle například populární tituly Call Of Duty nebo Minecraft.

GeForce NOW Cloud Gaming NVIDIA

“Kombinace neuvěřitelně bohatého katalogu her pro Xbox s vysoce výkonnými možnostmi streamování GeForce NOW posune cloudové hraní mezi mainstreamovou nabídku, která osloví hráče na všech úrovních zájmu a zkušeností. Díky tomuto partnerství bude nyní více nejpopulárnějších světových titulů dostupných z cloudu pouhým kliknutím a budou si je moci zahrát další miliony hráčů,” řekl Jeff Fisher, senior viceprezident služby GeForce ve společnosti Nvidia.

Divize Microsoft Gaming je v současnosti extrémně velkým herním vydavatelstvím mimo jiné i díky loňskému převzetí firmy Activision Blizzard. Nová spolupráce s firmou Nvidia přichází téměř přesně rok poté, co hry z tohoto vydavatelství ze služby GeForce NOW zmizely.

Zdroj: TZ