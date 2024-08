Belkin startuje Qi2 revoluci! Představil nové powerbanky s magnety

Není to ani týden, kdy jsme zmiňovali, že známe pouze jeden telefon a jedno další zařízení s podporou Qi2 a dnes společnost Belkin oznámila hned dvě powerbanky, které tento standard podporují. Powerbanky jsou nabízeny ve dvou kapacitách a 5 barvách, výběr je tedy dostatečný.

Řada powerbank Belkin s technologií Qi2 poskytuje až 15W výkon pro rychlé nabíjení modelů iPhone 12 a novějších. Jsou navrženy s integrovaným stojánkem pro podepření telefonu při streamování, čtení nebo chatování a fungují s magnetickými pouzdry a pouzdry MagSafe o tloušťce až 3 mm. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly na zadní stranu iPhonu a nepřekážely fotoaparátu. Technologie Power pass-through umožňuje nabíjení powerbanky a připojených zařízení jedním jednoduchým úkonem přes port USB-C.

Vzhledem k tomu, že technologie MagSafe a Qi2 jsou zatím doménou hlavně iPhonů, jsou powerbanky optimalizovány právě pro tyto telefony. Přesto by podle specifikací měly fungovat bez problémů s jakýmkoliv zařízením, které podporuje Qi2 a nečekali bychom problémy ani v případě, že „podporu“ Qi dodáte pomocí magnetického kroužku nebo pouzdra.

Magnetická powerbanka BoostCharge Pro 5K

Zvládá nabíjet výkonem až 15 W pomocí Qi2, pokud je připojena ke zdroji a 7,5 W bez připojení. Má integrovaný USB-C port, který lze využít pro nabíjení druhého zařízení.

Poskytovaný výkon se liší podle počtu připojených zařízení. Když se nabíjí jedno zařízení, dodává 7,5 W bezdrátové připojení nebo 12 W USB-C. Když se nabíjejí dvě zařízení, dostaneme 5W bezdrátově + max. 5W přes USB-C.

Magnetická powerbanka BoostCharge Pro 10K

Nabíjí výkonem 15 W pomocí Qi2 nebo až 20 W s integrovaným kabelem USB-C. Umí nabíjet až 3 zařízení současně.

Výkon se opět liší podle počtu připojených zařízení, a to takto: když se nabíjí jedno zařízení: 15W bezdrátově nebo 20 W přes USB-C. Když se nabíjejí dvě zařízení: 7,5 W bezdrátově + 10 W USB-C. Když se nabíjejí tři zařízení: maximálně 15 W sdíleně.

Více o technologii Qi2

Qi2 je nejnovější a nejmodernější dostupná technologie bezdrátového přenosu energie do zařízení. Technologie Qi2 byla vyvinutá konsorciem Wireless Power Consortium (WPC), jehož členem je i společnost Belkin, a představuje nejnovější standard v technologii bezdrátového nabíjení. Srdcem Qi2 je magnetický napájecí profil (MPP), který vyvinula společnost WPC. Qi2 je otevřený všem výrobcům zařízení jako průmyslový standard, zatímco MagSafe je určen pro zařízení Apple. Qi2 bude dostupnější pro různé značky chytrých telefonů a operační systémy. V čínštině znamená Qi [čí] energii.

Co je Qi nabíjení?

Qi nabíjení je způsob, jak nabíjet elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, bez nutnosti používat kabel. Funguje tak, že položíte svůj telefon na speciální podložku (nazývanou Qi nabíječka) a ta pomocí magnetického pole přenese energii do telefonu, čímž se začne nabíjet. Je to pohodlné, protože nemusíš zapojovat žádný kabel přímo do telefonu. Stačí ho jen položit na správné místo a nabíjení se samo spustí.

Co je kryt s MagSafe?

Kryt s MagSafe je speciální ochranný obal, který má v sobě zabudované magnety. Tyto magnety jsou navrženy tak, aby přesně pasovaly na cívku Qi nabíjení. Díky tomu se kryt pevně přichytí k telefonu a zároveň umožňuje snadné připojení dalších MagSafe příslušenství, jako je bezdrátová nabíječka, peněženka nebo držák na auto. Díky takovému krytu můžete používat MagSafe příslušenství i na telefonech, které ho samy nepodporují.

Těšíte se na bezdrátové Qi2 příslušenství?

Zdroj: Belkin