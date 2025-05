Nová královna retro handheld herních konzolí? AYANEO Pocket S2 je za rohem a víme, co nabídne!

Retro handheldy zažívají zlaté časy, a AYANEO zůstává jedním z nejzajímavějších hráčů. Jejich nový model Pocket S2 přináší špičkový výkon, moderní technologie i vytříbený design. Oficiálně představený v dnešním livestreamu a zároveň spuštěný na Indiegogo (zatím bez ceny), má být dostupný v polovině června. A rozhodně je na co se těšit.

Srdcem zařízení je Snapdragon G3 Gen 3, specializovaný čipset navržený přímo pro herní handheldy, což jsou v podstatě zařízení, která připomínají například Nintendo Switch, ale běží na Androidu. Samotný čipset je pak nejvýkonnější z řady G-series od Qualcommu.

Je osmijádrový, nabízí výrazně lepší grafiku (Adreno GPU) a AI akceleraci, která pomáhá např. s upscalingem her nebo plynulostí. To uživatelům umožní spouštět i ty nejnáročnější mobilní hry na nejvyšší detaily, a zároveň si poradí i s emulací konzolí.

Jen pro kontext, k dnešnímu dni je Snapdragon G3 Gen 3 stále poněkud exkluzivní. Právě AYANEO Pocket S2 je jedním z prvních zařízení s tímto čipem. V budoucnu dorazí také tablet AYANEO Gaming Pad se stejným čipem, a například výrobce OneXPlayer rovněž oznámil jeho využití.

Navíc bude podporovat open-source ovladače pro grafiku Turnip, které výrazně zvyšují výkon. Pro uživatele to tedy znamená, že i náročné 3D hry běží plynuleji a lépe vypadají, i když nejsou přímo dělané pro daný hardware.

AYANEO Pocket S2 si šplhne i mimo čipset

O napájení se postará 8 000mAh baterie, což je skok oproti 6 000mAh u předchůdce. Ani silnější režim s TDP (Thermal Design Power) až 20 W by tak neměl znamenat rychlé vybíjení. V praxi to znamená, že zařízení umí jet naplno, aniž by se přehřívalo nebo příliš rychle vybíjelo. Pro srovnání, TDP hodnoty běžných telefonů se pohybují kolem 5 až 7 W.

Tělo z CNC kovu, displej s 1440p rozlišením a hrubší chladicí systém s větracími průduchy jen podtrhují dojem prémiového zařízení. Výbornou zprávou je také návrat 3,5mm jacku, který chybí na většině moderních zařízení (a já tuto skutečnost velmi často vnitřně oplakávám).

Z hlediska ovládání pak přichází další novinka: TMR (Tunnel Magneto-Resistance) elektromagnetické páčky, které nahrazují tzv. „Hall efekt“, který umožňuje zařízení snímat pohyb pomocí magnetů bez dotyku. Oproti němu mají tyto páčky ale například jemnější odezvu na drobné pohyby, a jsou odolnější vůči opotřebení.

Nyní nám tedy už jen zbývá počkat si na bližší informace o cenové dostupnosti, a i o té vás samozřejmě včas informujeme. Možná by nebylo na škodu odrazit se od skutečnosti, že předchůdkyně této konzole je nyní dostupná za ceny kolem 17 000 Kč.

Tak co? Skočíte po AYANEO Pocket S2?

Zdroj: AndroidAuthority, AYANEO