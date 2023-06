Avatar: The Way of Water zamířil na Disney+

Streamování má omezení, ale s kvalitou budete spokojení

Samozřejmostí je 4K i český dabing

Avatar: The Way of Water patřil jistě k těm nejočekávanějším snímkům loňského roku a 15. prosince se konečně dostal do kin. Právě v nich si můžete pokračování původního filmu z roku 2009 užít v té nejlepší kvalitě, ale pokud jste introvert, nebo z jiného důvodu neradi chodíte do kina, můžete si ho už nějakou dobu koupit třeba na iTunes nebo Google Play za 330 korun ve 4K kvalitě. A nyní film konečně zamířil také na jednu ze streamovacích platforem, konkrétně na Disney+.

Nového Avatara si můžete pustit na Disney+ už od 8. června. Kvalita sice není nejlepší možná, ale pokud nepatříte mezi vyložené fajnšmekry a máte kvalitní zobrazovadlo, nikterak vás neurazí, právě naopak. Film je dostupný ve 4K kvalitě a podporuje oba standardy Dolby, tedy Atmos i Vision. Samozřejmostí je i český dabing. Pokud si tedy nechcete platit TVOD verzi (fyzická Blu-ray kopie se do Česka nechystá) a na novinku od Jamese Camerona jste se těšili, asi máte program na večer vyřešený. Snímek můžeme doporučit. Přestože je stopáž dost dlouhá, film nemá moc hluchých míst a naprosto vás pohltí. Alespoň takový zážitek jsme si jakožto celá redakce odnesli z Cinema City.

Avatar: The Way of Water (2022) CZ Dabing HD trailer

Společně s filmem na Disney+ dorazilo i několik bonusů, abyste lépe porozuměli tomu, jak Cameron celý svět tvoří. Předplatné vychází na Disney+ na 199 Kč měsíčně, roční pak na 1 990 Kč.

Jak se vám líbilo pokračování Avatara?

