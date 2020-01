Google si na veletrh CES 2020 připravil novinky ohledně chytrého Asistenta. Jedna z těch nejzajímavějších je možnost čtení příspěvků a článků z internetu. Funkce s názvem Read It promění jakýkoliv webový text na audio a uživatel si tak bude moct přehrávat například dlouhé články z oblíbených serverů. Zajímavé je na tom i to, že se bude podporovat rovnou 42 jazyků a nechybí mezi nimi i čeština. Bohužel to ale neznamená, že bychom se dočkali samotné podpory asistenta v našem jazyku.

Read It bude podporován pouze v Google aplikacích

Google oznámil, že z počátku se bude podporovat 42 jazyků, jejich přesný seznam nebyl odhalen. Nicméně pokud se podíváte na přiložené video, můžete si všimnout, že jeden ze zobrazených dostupných jazyků je i čeština. Celé to funguje velice jednoduše, na otevřené webové stránce řeknete „OK Google, read it“, čímž se aktivuje převod textu na řeč a hlas asistenta „přirozeně“ přečte článek.

Read It with the Google Assistant: Listen to web pages

Kromě toho se využije i možnost překladu a následného čtení v libovolném podporovaném jazyce. Nicméně u překladu ještě Google upozorňuje, že není zcela přesný. To si ostatně může každý vyzkoušet sám už nyní v překladači Google. Jediné omezení této funkce je to, že z počátku bude podporovat pouze aplikace Google, Google Chrome a Google News. Prozatím se neví ani datum spuštění, společnost pouze prozradila, že funkce vychází brzy.

Jak se vám líbí tato novinka pro Asistent Google?

