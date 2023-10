Aqara na veletrhu IFA v Berlíně představila Dual Relay T2

Tato kouzelná krabička vám udělá z hloupého zařízení chytré

Komunikuje skrz Zigbee 3.0 a slouží zároveň jako opakovač signálu

Společnost Aqara za posledních několik měsíců představila hromadu nových produktů do chytré domácnosti. Nedávno jsem testoval chytrý pásek LED Strip T1 s RGB podsvícením či dveřní senzor P2, nyní se mi dostal do ruky také Aqara Dual Relay T2, který byl představen společně s kamerou, chytrým zámkem a zásuvkou na veletrhu IFA v Berlíně. A musím hned na první dobrou říct, že jde o naprosto fantastickou věc. Teď nemám na mysli nutně konkrétně tento model, ale chytré relé obecně. Svoboda, kterou dostanete za necelou tisícovku je boží.

Obsah recenze Aqara Dual Relay T2

K čemu je Aqara Dual Relay T2?

Aqara Dual Relay T2 je duální relé modul, který můžete snadno vměstnat takřka kamkoliv potřebujete. K čemu podobný produkt je? Jde o to, že podobná krabička vám z obyčejného hloupého zařízení udělá chytré, a navíc umí měřit spotřebu. Osobně jsem ho pro účely testování využil pro ovládání světel v obýváku, už teď ale vím, že si jich rozhodně koupím více. Možnosti jsou takřka neomezené. Chcete ovládat garážová vrata z mobilu? Žádný problém. Máte zájem o měření spotřeby a ovládání kotle či klimatizace na dálku? Nebo máte motorizované žaluzie, ale chybí vám aplikace? To vše zvládne tato chytrá krabička a instalace, jak se může zdát na první pohled složitá, je záležitostí na maximálně 10 minut.

Upozornění Pokud s elektroinstalací nemáte zkušenosti, vždy se raději obraťte na profesionálního elektrikáře.

Aqara Dual Relay Module T2 – Installation Video

Klíčové vlastnosti Aqara Dual Relay T2

Funguje s vypínačem, zásuvkou, závěsem, elektrickým kotlem, garážovými vraty a spoustou dalších zařízení

Podpora AC/DC, suchý i mokrý kontakt

Monitorování energie s pamětí

Technologie Zigbee 3.0, relé funguje zároveň jako opakovač signálu

Ke správnému připojení budete potřebovat Aqara bránu s podporou Zigbee 3.0

Jak jsem využil Aqara Dual Relay T2

K fungování Aqara Dual Relay T2 bude zapotřebí brána (také od Aqary) s podporou Zigbee 3.0. Pro účely testování jsem využil kameru Aqara G3, kterou využívám i k ostatním produktům této čínské značky. V aplikaci stačí klepnout na tlačítko Plus v pravém horním rohu, ze seznamu zařízení vybrat právě Aqara Dual Relay T2 a následně na relé podržet malé tlačítko po dobu asi 5 sekund. Takřka okamžitě se relé připojí k vaší bráně. Pokud jej využijete duálně, tedy stejně jako já na dvě různé světla, aplikace připojení automaticky rozpozná a dá vám na výběr z několika pěkných ikonek, následně si zařízení pojmenujete, vyberete místnost a máte hotovo.

V mém případě to tedy jsou dvě stropní světla v obýváku. Možná se teď ptáte, proč jsem raději nesáhnul po chytrých žárovkách, které mají navíc ovládání tepla a intenzity světla. Přiznávám, že určitou roli zde hraje pohodlnost. Vylézt k docela vysokému stropu a tahat dolů ten těžký lustr a pak ještě hledat vhodný typ žárovky je docela operace a vím, že bych se k tomu v následujících týdnech, spíše měsících nedostal.

Ovládejte i “offline” zařízení

Dalším důvodem, která mě k této volbě donutila je fakt, že když světlo vypnete (fyzicky zmáčknete vypínač), můžete jej i nadále ovládat z mobilu. Jistě každý z vás zažil situaci, kdy jste si chtěli na dálku zapnout žárovku, ale vzhledem k tomu, že ji někdo před vámi vypnul napřímo, tedy zmáčknul vypínač či ovládání na lampičce, měli jste ji v aplikaci offline. Takže se vám následně nespustila třeba automatizace a celé je to trochu otravné. To se vám s chytrým relé nestane, můžete ho ovládat kdykoliv.

Aqara at IFA Berlin Show, unveiling multiple new smart home devices

S čím si relé od Aqary rozumí?

Jak jsem napsal v úvodu, Aqara Dual Relay T2 funguje skrz technologii Zigbee 3.0, která je pro podobná zařízení vhodnější než třeba Wi-Fi. Navíc funguje také jako opakovač signálu (repeater) a tak pokud máte větší dům či byt, může vám pěkně rozprostřít signál i do míst, kam brána nedosáhne, což se například o termostatických hlavicích říct nedá, jelikož by opakování signálu pravděpodobně spotřebovávalo až příliš mnoho energie a museli byste častěji měnit baterky. Relé si rozumí i s Matter, Google Home, Apple Home a Alexou od Amazonu. Zkoušel jsem přidat zařízení skrz Google Nest Hub 2. generace a vše bez sebemenší komplikace, ale u nás bohužel nefungují Rutiny. Pro jejich funkčnost musíte přepnout telefon či aplikaci do anglického jazyka.





Co je to Zigbee? Zigbee je standard pro bezdrátové sítě určený pro aplikace s nízkým výkonem a nízkou přenosovou rychlostí, často využívaný ve smyslu propojení nízkoenergetických zařízení v domácí automatizaci, průmyslové automatizaci a mnoha dalších aplikacích. Jedná se o technologii, která umožňuje komunikaci mezi zařízeními na krátké vzdálenosti s nízkou spotřebou energie.

Aplikace Aqara je tedy z mého pohledu na používání nejvhodnější. Platí to ale samozřejmě pouze v případě, že máte doma převážně produkty od této firmy, což v mém případě platí. Pokud máte v plánu používat relé pro ovládání světel, doporučuji přikoupit také senzor přítomnosti FP2. Ten mám už nějakou dobu spojený s LED páskem, takže když si večer (po určité hodině) sednu na gauč a sedím na něm alespoň 5 vteřin, LED pásek se automaticky rozsvítí a stejně si to můžete navolit právě na světla ovládané pomocí relé. Fantazii se pochopitelně meze nekladou, automatizace fungují v podstatě stejně jako u chytrých světel. Tedy až na to, že samozřejmě nemůžete měnit intenzitu či barvu.