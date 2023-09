Společnost Aqara je známá svými vyspělými chytrými produkty, které ve velké míře využívají technologii Zigbee. Za zmínku stojí například termostatické hlavice, které jsme pro vás před časem recenzovali. S příchodem technologií Thread a Matter, se ale začínají objevovat zařízení fungující na tomto principu. Tyto standardy mají několik výhod, tradiční Zigbee se tedy může stát v dohledné době minulostí. Toho si je zřejmě vědoma i Aqara, která představila nový senzor Aqara Door and Window Sensor P2.

Obsah recenze Aqara Door and Window Sensor P2

Co je nového v senzoru P2 oproti předchozí generaci?

Nejprve si pojďme říct, v čem se Aqara Door and Window Sensor P2 liší od jeho předchůdce P1, který byl sice vydán pouze v Číně, ale postupem času se dostal i do Česka.

Kompatibilita s Matter : Nové zařízení bude fungovat ve čtyřech hlavních ekosystémech (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings) a také s Home Assistant.

: Nové zařízení bude fungovat ve čtyřech hlavních ekosystémech (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings) a také s Home Assistant. Podpora technologie Thread : V současné době je Thread považován za budoucnost chytrých domácností, a P2 je jedním z prvních produktů od Aqary, který tuto technologii podporuje.

: V současné době je Thread považován za budoucnost chytrých domácností, a P2 je jedním z prvních produktů od Aqary, který tuto technologii podporuje. Odlišný Design : Oproti tradičnímu kontaktnímu senzoru Aqara má P2 modernější a design, je navíc značně menší.

: Oproti tradičnímu kontaktnímu senzoru Aqara má P2 modernější a design, je navíc značně menší. Párovací tlačítko: Párovací tlačítko má být dle Aqary časem programovatelné, což je fajn bonus.

K čemu může sloužit dveřní/okenní senzor?

Chytrý dveřní a okenní senzor je zařízení, které monitoruje otevření a uzavření dveří a oken ve vašem domě nebo jakémkoliv jiném prostoru. Tento senzor je obvykle součástí širšího domácího bezpečnostního nebo automatizačního systému a komunikuje s centrální jednotkou nebo přímo s mobilní aplikací na vašem telefonu. Zde je několik funkcí a možných využití chytrých dveřních a okenních senzorů:

Bezpečnost

Oznámení o neoprávněném vstupu: Senzor vás upozorní, pokud jsou dveře nebo okno otevřeny bez vašeho vědomí. Integrace s alarmovým systémem: Senzory mohou být spojeny s alarmovým systémem, který spustí sirénu nebo upozorní bezpečnostní službu.

Domácí automatizace

Rozsvícení světel: Po otevření dveří se automaticky rozsvítí světla v příslušné místnosti. Regulace teploty: Termostat může automaticky snížit teplotu, když detekuje, že jsou okna/dveře otevřené.

Další využití

Upozornění na zapomenutá okna/dveře: Senzor vás upozorní, pokud jste zapomněli zavřít okno nebo dveře. Monitorování dětí: Upozornění, když dítě otevře dveře nebo okno.

Instalace senzoru je otázkou pár minut

Samotná instalace senzoru je opravdu snadná, máte-li odpovídající zařízení (viz další odstavce). Stačí z něj odstranit papírovou pojistku, na 5 vteřin podržet tlačítko, načež začne senzor blikat, poté ho stačí přidat do jedné z aplikací, musíte samozřejmě naskenovat QR kód (součástí balení) nebo jej opsat přímo ze zařízení.

How to install the Door and Window Sensor P2

Následně menší část nalepíte na pohybující se dveře/okno, tu větší pak na futra či rám. Vše docela pěkně vysvětluje oficiální video na YouTube kanálu Aqara.

Matter a Thread

Společnost Aqara plánuje začátkem příštího roku vydání M3 Hub, který bude fungovat nejen se současnými zařízeními Zigbee, ale také s Matterem a Threadem. Tento hub bude fungovat jako tzv. Thread Border Router, což umožní zařízením Matter over Thread fungovat v aplikaci Aqara Home. Je ale důležité zmínit, že v tuto chvíli nelze produkt spojit s aplikací Aqara, jelikož brána M3 ještě není venku a žádné jiné brány společnosti (jako třeba Aqara Camera Hub G3 co mám doma) si s Matter over Thread nerozumí. To je pro mě nepochopitelný přešlap. Chápu, že se chce Aqara nějakým způsobem posouvat dopředu, ale uvést na trh produkt, který nemůže fungovat s aplikací, kde mám nastavenou hromadu automatizací a ovládám přes ní další produkty mi nedává vůbec žádný smysl. Do redakce se tedy musel pořídit již zmíněný Thread Border Router.

Co je Thread Border Router?

Produktů, které v sobě mají zabudovaný Thread Border Router je celá řada. Jako nejrozumnější řešení s ohledem na cenu i fakt, že mi zařízení něco přinese jsme v redakci zvolili Nest Hub 2. generace.

Apple HomePod (2. generace)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K

Aeotec Smart Home Hub (SmartThings)

Amazon Echo (4. generace)

Amazon Eero 6 Wifi router

Amazon Eero 6 Pro Wifi router

Google Nest Hub (2. generace)

Google Nest Hub Max

Google Nest Wifi router

Google Nest Wifi Pro router

Nanoleaf Lines

Nanoleaf Shapes

Nanoleaf Elements

Samsung SmartThings Hub

Jablíčkáři mají situaci lepší

Po spojení s routerem si můžete Aqara Door and Window Sensor P2 přidat do aplikací jako je Apple Home, Google Home a Samsung SmartThings. Doma mám také Athom Homey Pro ve verzi Early 2023 a žádným způsobem se mi zatím nepodařilo zařízení připojit. Ve třetím kvartálu letošního roku se má ale i do Homey dostat podpora pro Thread, na základě čehož soudím, že bude do několika týdnů funkční i zde.

V aplikaci Google Home ale nastává jedna zásadní nevýhoda a to fakt, že senzor neumí používat rutiny, takže tak trochu postrádá smysl, protože mít jej spárovaný jen proto, abyste věděli, zda jsou otevřené/zavřené dveře je takřka zbytečné. V tuto chvíli jsem ani nepřišel na žádný způsob, jak senzor napojit na mé termostatické hlavice a nastavit automatizaci, která by je v případě otevřených dveří vypnula.

Co z toho celé plyne? Zejména fakt, že je v tuto chvíli propojení a celkové fungování s Androidem složité. V jiných recenzích jsem se dočetl, že s HomeKitem od Applu funguje senzor mnohem lépe. To by celé dávalo smysl, Aqara ve svých produktových videích demonstruje schopnosti tohoto senzoru právě v kombinaci s iPhonem. Používáte-li Apple produkty a máte například HomePod, můžete senzor bez problému používat a nastavovat přímo v jablečné aplikaci. Jinak si ale budete muset počkat na to, až bude k dispozici M3 Hub, případně využít třeba řešení od Amazonu, které ale v Česku není tak rozšířené. Recenzi budeme postupně doplňovat, jakmile se zlepší podpora, případně produkt vyzkoušíme s novou branou od Aqary.



Cena a dostupnost

Aqara Door and Window Sensor P2 je dostupný za přibližně 700 korun. Koupit ho můžete třeba na e-shopu smarterhome.sk.

Klady + Podpora Matter over Thread

+ Kompaktní design

+ Snadná integrace do Apple HomeKit

+ Tlačítko má být časem programovatelné



Zápory – V tuto chvíli nefunguje s Aqara aplikací

– Nefungující rutiny v Google Home

– Potřebný Thread Border Router

Hodnocení redakce: 75 / 100 %

Za poskytnutí senzoru děkujeme e-shopu smarterhome.sk.