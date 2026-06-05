Apple MacBook Ultra může přijít dříve, než se čekalo. Novinka s OLEDem prý vyjde ve dvou velikostech Hlavní stránka Zprávičky Nový report analytické firmy Omdia naznačuje uvedení MacBooku Ultra už ve třetím kvartálu 2026, tedy dříve, než se dosud čekalo Apple má podle reportu nasadit displeje o úhlopříčce 14,3" a 16,3", což je o něco více než u současných modelů Pro Novinka prý vsadí na hybridní OLED panel kombinující oxidový TFT a RGB tandem kvůli nižší spotřebě energie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Dotykový MacBook s OLED displejem patří mezi zařízení, o kterých se mluví tak dlouho, až jsme skoro přestali věřit, že někdy dorazí. Apple se dotykovému ovládání u Maců roky bránil s tím, že macOS na něj není stavěný, a OLED panely si nechával pro iPhony a iPady. Teď to ale vypadá, že přestavba, na kterou fanoušci čekají od prvního Macu s čipem Apple Silicon, může přijít citelně dřív, než se ještě nedávno odhadovalo. Postarala se o to čerstvá zpráva analytické společnosti Omdia, která vyšla jen pár dní po tom, co Microsoft představil svůj prémiový Surface Laptop Ultra. O připravovaném MacBooku Ultra jsme vás informovali už dříve, nyní k němu ale máme několik nových střípků. Premiéra možná už v září Větší displeje a hybridní OLED Co už jsme o MacBooku Ultra věděli Hlavní soupeř už je na světě Premiéra možná už v září Nejvíc překvapí načasování. Výzkumná firma Omdia ve své zprávě o poptávce po OLED displejích uvádí, že Samsung začne dodávat panely pro MacBook už v červenci a samotná zařízení se mají na trh dostat ve třetím kvartálu 2026. Vzhledem k tomu, že Apple zásadní hardware v červenci ani srpnu obvykle nepředstavuje, by to v praxi nejspíš znamenalo zářijovou premiéru. MacBook Ultra by se tak teoreticky mohl ukázat na stejném pódiu jako údajný skládací iPhone Ultra a iPhone 18 Pro. Tady je ovšem na místě jistá opatrnost. Dosavadní odhady mířily spíš na konec roku 2026, případně až na začátek roku 2027, a server AppleInsider upozorňuje, že zářijový termín jde proti časovým osám spolehlivějších leakerů. Záři navíc tradičně patří novým iPhonům a Apple Watch, takže je otázka, zda by Apple chtěl největší uvedení roku dělit ještě s notebookem. Report od Omdie je tedy zajímavým signálem, ne potvrzeným datem. Větší displeje a hybridní OLED Report zmiňuje dvě velikosti obrazovky, a sice 14,3″ a 16,3″. Současný MacBook Pro nabízí úhlopříčky 14,2″ a 16,2″, takže buď jde o drobné zaokrouhlení, nebo budou displeje skutečně o trochu větší, pravděpodobně díky tenčím rámečkům. Hlavní změnou je nicméně samotná technologie panelu. Jeden z nejlevnějších notebooků s RTX 5060! Acer Nitro teď stojí jen 22 tisíc, má rovněž slušný procesor Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Apple má podle Omdie sáhnout po hybridním OLED, který kombinuje oxidový TFT a RGB tandem. Jerry Kang z Omdie uvádí, že právě tahle kombinace má proti běžným LTPO a jednovrstvým RGB OLED panelům snížit spotřebu energie. Podobné řešení Apple už používá v iPadech Pro, kde přináší vyšší jas, lepší energetickou efektivitu a delší životnost než klasický jednovrstvý OLED. V 14 a 16palcovém notebooku by ho měl výrobce nasadit poprvé. Nižší spotřeba je přitom klíčová, protože Apple chce tělo udělat tenčí a lehčí, aniž by přišel o výdrž, na kterou jsme u Apple Silicon zvyklí. Co už jsme o MacBooku Ultra věděli Připomeňme, co k novince zaznělo dříve. Podle Marka Gurmana z Bloombergu i analytika Ming-Chi Kuo půjde o historicky první Mac s dotykovým displejem. Výřez ve formě notche má nahradit Dynamic Island převzatý z iPhonů, tělo má být tenčí a lehčí než dnešní modely Pro a uvnitř mají tikat čipy M6 Pro a M6 Max. Stroj přitom nemá nahradit aktuální modely s M5 Pro/Max, ale postavit se nad ně, což je důvod, proč se spekuluje o označení MacBook Ultra po vzoru hodinek Apple Watch Ultra. Gurman ovšem dodává, že Apple klidně může zůstat u zavedeného jména MacBook Pro. S vyšší pozicí v nabídce počítejme i s vyšší cenou. Dřívější odhady mluvily o ceně zhruba o 20 % vyšší než u současných Pro, a pokud vyjdeme z toho, že 14″ MacBook Pro s M5 Pro startuje na 51 990 Kč, prémiová varianta by se mohla pohybovat někde kolem 62 tisíc korun v základu. Hlavní soupeř už je na světě Zatímco MacBook Ultra zůstává v rovině úniků, jeho pravděpodobně nejvážnější konkurent už je oficiálně venku. Microsoft na veletrhu Computex 2026 ukázal Surface Laptop Ultra, svůj vůbec nejvýkonnější notebook. Pohání ho čip NVIDIA RTX Spark postavený na architektuře ARM, k tomu nabízí až 128 GB sjednocené paměti, 15″ mini-LED displej s jasem až 2 000 nitů a bohatou portovou výbavu včetně HDMI, USB-A i čtečky SD karet. Do prodeje má jít na podzim 2026. Oba stroje tedy míří do prémiového segmentu a oba mají dorazit ve druhé polovině roku, jejich filozofie se ale liší. Microsoft sází na hrubý výkon pro lokální běh AI modelů a kreativní práci ve Windows, Apple na kombinaci tenkého těla, dotykového OLED a efektivity macOS. Souboj MacBook Ultra versus Surface Laptop Ultra tak bude hodně i o tom, jaký operační systém a jaký typ výkonu uživatel preferuje. Zaujal by vás dotykový MacBook s OLED displejem, nebo dáváte přednost klasické konstrukci? Zdroje: Omdia, 9to5Mac, Notebookcheck, AppleInsider O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Macbook oled Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. 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