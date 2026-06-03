Jeden z nejlevnějších notebooků s RTX 5060! Acer Nitro teď stojí jen 22 tisíc, má rovněž slušný procesor Hlavní stránka Zprávičky Acer Nitro V 15 je herní notebook s 15,6" Full HD IPS displejem (165 Hz), procesorem Intel Core i5-13420H, grafikou RTX 5060 8GB, 16 GB RAM a 1TB SSD (bez OS) S kódem ALZADNY25 ho teď koupíte za 22 493 Kč místo původních 29 990 Kč – sleva 7 497 Kč Patří k nejlevnějším notebookům s RTX 5060; pozor ale na nižší TGP grafiky (75 W) a displej se slabým podáním barev Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Chcete se dostat k herní RTX 5060 za co nejméně peněz? Acer Nitro V 15 s RTX 5060 teď s kódem ALZADNY25 stojí 22 493 Kč místo 29 990 Kč. Je to jedna z nejlevnějších cest k téhle grafice – má to ale jeden zásadní háček, který je férové říct rovnou. CHCI NOTEBOOK ZA 22 493 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný vstup do PC hraní s RTX 5060, skvělým chlazením a možností budoucího upgradu.⚠️ Zvažte, že grafika běží na nižším TGP (75 W), displej má slabé podání barev, notebook je pod zátěží hlučný a dodává se bez operačního systému.💡 Za 22 493 Kč s kódem ALZADNY25 patří mezi nejlevnější notebooky s RTX 5060 na trhu. Nejlevnější RTX 5060 – ale s nižším TGP Tohle je klíčové. Stejná grafika RTX 5060 může v různých noteboocích běžet na různém výkonu podle toho, kolik wattů (TGP) jí výrobce povolí. Tady Acer podle vlastní odpovědi uvádí maximální grafický výkon do 75 W – tedy spíš na spodní hranici. V praxi to znamená, že na plynulé hraní ve Full HD na vysoké detaily je to skvělé, ale stejnou RTX 5060 v dražším notebooku s vyšším TGP tahle verze výkonem nedožene. Pokud honíte maximum z 5060, počítejte s tím; pokud chcete hlavně levný vstup do hraní, je nižší TGP férový kompromis za tu cenu. V čem boduje Zahraniční recenze staršího modelu (LaptopMedia) vyzdvihuje hlavně výborné chlazení – dva ventilátory a heatpipy drží grafiku i při dlouhém hraní v nízkých teplotách a stabilní. Velké plus je upgradovatelnost: dva sloty na RAM a dva M.2 na disky, takže si paměť i úložiště časem snadno rozšíříte. K tomu nadstandardní výbava portů včetně Thunderbolt 4, svižný 165Hz displej, kovovo-plastová konstrukce s rozumnou hmotností 2,1 kg a česká klávesnice. Na vstupní herní notebook slušná porce muziky. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY25 Na co si dát pozor Největší kompromis je displej: má slabé pokrytí barev (uváděných 45 % NTSC), takže je fajn na hraní a běžnou práci, ale na úpravu fotek a videa se nehodí – barvy působí matně. Notebook je také pod plnou zátěží dost hlučný a výdrž baterie je spíš průměrná (výrobce uvádí kolem 5 hodin), takže ho berte jako stroj k zásuvce. A nezapomeňte, že se dodává bez operačního systému – do celkové ceny si připočtěte Windows. Chybí i čtečka otisků a krytka kamery. Pokud chcete levný herní notebook na Full HD hraní s prostorem pro budoucí upgrade, je to za 22 493 Kč silná nabídka. Kdo potřebuje barevně věrný displej pro tvorbu nebo dlouhou výdrž na cesty, ať hledá jinde. CHCI UŠETŘIT 7 497 KČ Vsadili byste na levnou RTX 5060 s nižším TGP, nebo si připlatíte za plný výkon? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce alza Notebook nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025