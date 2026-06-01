Microsoft postavil nejvýkonnější notebook v historii! Surface Laptop Ultra má brutální čip od Nvidie a MiniLED displej Pokud jste sledovali včerejší NVIDIA oznámení platformy RTX Spark a říkali jste si, jak má taková mašina v praxi vypadat, máte odpověď. Microsoft využil veletrh Computex 2026 k představení Surface Laptop Ultra — prvního notebooku ze své dílny postaveného na čipu NVIDIA a zároveň nejvýkonnějšího Surface, jaký kdy firma postavila. Po několika letech, kdy byl nositelem ARM zkušenosti ve Windows výhradně Qualcomm a jeho Snapdragon X, dostává konkurence skutečné soupeře — a Microsoft se přidává jako jeden z hlavních propagátorů. Konec experimentování, návrat k základům Displej a porty po dlouhé době jako od profi notebooku Surovou opravitelnost čekal málokdo Pro koho je Surface Ultra určen Konec experimentování, návrat k základům Surface Laptop Ultra je odpověď na poptávku, kterou Microsoft slyšel roky. Předchozí pokus o výkonnější Surface, model Laptop Studio s otočným pantem, sice měl své fanoušky, ale výroba skončila a podle Microsoftu chtěla většina uživatelů něco jiného — pořádný výkon v klasickém těle bez experimentálních hejblat. Surface Laptop Ultra je přesně to. Hliníkové tělo, tloušťka pod 18 milimetrů, hmotnost 2 kilogramy. To není rekordní hodnota — současný 15″ Surface Laptop je o něco lehčí — ale na to, co skrývá uvnitř, je výsledek překvapivě střízlivý. Pod kapotou pracuje superchip NVIDIA RTX Spark, představený jen několik hodin před Surface Ultra. Tedy 20jádrový ARM procesor Grace, grafika Blackwell s 6 144 CUDA jádry a sjednocená paměť s kapacitou až 128 GB. Microsoft slibuje až jeden petaflop AI výkonu a dostatek prostoru pro lokální spouštění jazykových modelů se 120 miliardami parametrů. Nový chladící systém má mít až 2,5× vyšší chladicí kapacitu než předchozí 15″ Surface Laptop, což u tak tenkého těla není samozřejmost — bez pořádného chlazení by NVIDIA hardware brzy začal přiškrcovat výkon. Displej a porty po dlouhé době jako od profi notebooku Surface Ultra dostal 15palcový mini-LED PixelSense Ultra displej v poměru 3:2 s hustotou 262 obrazových bodů na palec. Maximální jas v HDR režimu je 2 000 nitů, což je nejvíc, co kdy Microsoft do Surface dal. Pro profesionální práci s barvami a videem jde o vážný posun — předchozí Surface modely za vrcholnými notebooky pro kreativce v jasu i přesnosti barev viditelně zaostávaly. Ještě výraznější změna je u portů. Místo dvou USB-C jako u běžných ultrabooků dostali zákazníci kompletní výbavu, jakou už roky kreativci marně poptávali — tři porty USB-C, jeden USB-A, HDMI, slot na SD kartu a 3,5mm jack. Žádné dongly, žádné adaptéry, prostě věci, které člověk v terénu skutečně používá. Doplňuje to nový haptický touchpad, který je o 30 procent větší než ten, jaký Microsoft dosud v Surface nabízel. Surovou opravitelnost čekal málokdo Tady přichází asi nejnečekanější obrat. Microsoft, jehož Surface notebooky se dlouho daly opravit jen za cenu obří dávky trpělivosti a štěstí, najednou prohlašuje, že Surface Laptop Ultra je navržen s ohledem na opravitelnost. Uvnitř jsou prý vyznačené postupy, k notebooku budou veřejné servisní příručky a originální díly půjdou koupit přes Microsoft Store a iFixit. SSD je rovněž vyměnitelný, což u Surface není samozřejmé. Je to zajímavý signál. Buď Microsoft konečně reaguje na rostoucí evropský tlak na opravitelnost elektroniky, nebo si uvědomil, že u stroje za zřejmě desítky tisíc korun zákazníci očekávají možnost ho po pár letech upgradovat, ne vyhodit. Jak to bude vypadat v praxi, ovšem ukáže až rozborka. Pro koho je Surface Ultra určen Microsoft Surface Laptop Ultra cílí jasně na profesionály — vývojáře pracující s AI modely lokálně, kreativce pracující s videem a 3D scénami, případně náročné uživatele, kteří chtějí kombinaci výkonu a mobility v jednom kuse. Pro běžné kancelářské použití je to jednoznačně overkill. Snapdragon X od Qualcommu v levnějších a tenčích Windows noteboocích bude dál mít své místo. NVIDIA s Microsoftem jdou jinam — do segmentu, kde se dosud potkávaly výhradně MacBooky Pro a workstation notebooky s vyhrazenou grafikou. Stroj půjde do prodeje na podzim 2026 ve dvou barvách — klasické Platinum a nové tmavé variantě Nightfall. Cenu si Microsoft zatím nechává pro sebe s vysvětlením, že trh RAM a NAND pamětí je v posledních měsících příliš nestabilní na pevné cifry. Vzhledem ke 128GB konfiguraci a mini-LED displeji jde ovšem počítat s tím, že Surface Laptop Ultra zamíří do prémiového segmentu — odhady zahraničních redakcí mluví o cenách kolem padesáti až sta tisíc korun podle konfigurace, kterým by se v Česku po přepočtu DPH a cla ještě přidalo. Stojí nový Surface za zvážení, nebo radši zůstanete u MacBooku Pro? Zdroj: Microsoft 