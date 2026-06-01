Revoluce Windows notebooků je tady! Nvidia RTX Spark má ambice pohřbít Intel, AMD a zatopit Applu Hlavní stránka Zprávičky NVIDIA na veletrhu Computex 2026 představila RTX Spark — vlastní platformu pro Windows postavenou na ARM architektuře Spojuje 20jádrový procesor Grace s grafikou Blackwell, nabízí až 128 GB sjednocené paměti a 1 petaflop AI výkonu První notebooky a kompaktní desktopy dorazí na podzim 2026 od ASUSu, Dellu, HP, Lenova, Microsoftu i MSI Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 12:07 Žádné komentáře 0 NVIDIA má za sebou jednu z nejodvážnějších ohlášek za poslední roky. Na otevírací keynote veletrhu Computex 2026 v Tchaj-peji představil šéf firmy Jensen Huang platformu NVIDIA RTX Spark, která má podle jeho slov znovuobjevit Windows počítače pro éru osobních AI agentů. Slovník je nadnesený, technický základ je ovšem reálný — a pro trh notebooků jde o největší posun za poslední dekádu. NVIDIA totiž poprvé tlačí vlastní platformu spojující procesor a grafiku v jednom čipu, navíc postavenou na ARM architektuře. Jinými slovy, do segmentu, který dosud držely Intel, AMD a okrajově Qualcomm, vstupuje další velký hráč. Co je RTX Spark a co umí Windows mění formát: z nástroje parťák Kreativci a hráči nezůstávají stranou Kdo a kdy: notebooky na podzim Velký sliby, počkáme si na praxi Co je RTX Spark a co umí RTX Spark je superchip kombinující dvě stránky NVIDIA světa. Na straně procesoru najdete 20jádrový čip Grace postavený na ARM architektuře, jehož návrh NVIDIA vyvíjela ve spolupráci s tchajwanským MediaTekem — známým hráčem ze světa mobilních čipů. Na straně grafiky pak Blackwell GPU s 6 144 CUDA jádry a Tensor jádry páté generace podporujícími formát FP4 pro umělou inteligenci. Obě části spojuje vysokorychlostní propojení NVLink-C2C a doplňuje je až 128 GB sjednocené paměti LPDDR5X. V číslech to znamená až 1 petaflop výkonu pro AI úlohy a propustnost paměti až 300 GB/s. NVIDIA argumentuje tím, že na takovémto stroji se dá lokálně rozběhnout jazykový model se 120 miliardami parametrů a kontextovým oknem milionu tokenů. Praktičtěji řečeno, RTX Spark zvládne ve své plné konfiguraci editovat 12K video s formátem 4:2:2, renderovat 3D scény přes 90 GB nebo si zahrát současné AAA hry v rozlišení 1440p při více než 100 snímcích za sekundu. Pro srovnání — tohle všechno se má zvládnout v notebooku tenkém 14 milimetrů a vážícím necelé 1,4 kilogramu. Pokud se sliby NVIDIA naplní, šlo by o přímou konkurenci pro Apple MacBooky s čipy řady M, které dosud na trhu drží laťku poměru výkon/výdrž. Windows mění formát: z nástroje parťák Hardware je jen polovina příběhu. NVIDIA spolu s Microsoftem současně staví ze systému Windows platformu, kde má být AI agent novým rozhraním pro práci s počítačem. Místo klikání a psaní vyjádříte záměr přirozeným jazykem a místní agent — běžící přímo na vašem PC, ne v cloudu — úkol provede. Aby to bylo bezpečné, Microsoft do Windows přidává nové bezpečnostní vrstvy, které kontrolují, k čemu přesně má agent přístup. NVIDIA k tomu dodává vlastní framework OpenShell, díky kterému si uživatel může nastavit, jaké dotazy poslat lokálním modelům a jaké do cloudu, a citlivé osobní údaje v dotazech automaticky maskovat. Mezi prvními agenty, kteří dostanou nativní aplikaci pro Windows, mají být open-source projekty Hermes Agent a OpenClaw. Vize je ambiciózní. Šéf Microsoftu Satya Nadella prezentaci komentoval slovy, že chce „dodat neomezenou inteligenci na každý stůl s Windows“. Otázkou ovšem zůstává, jak dobře tohle všechno funguje v praxi — zatím jsme viděli mnoho velkolepých demonstrací AI agentů, které v reálném nasazení selhávaly na zdánlivě banálních úkolech. Skutečný test přijde, až si první kusy budeme moct vyzkoušet. Kreativci a hráči nezůstávají stranou NVIDIA si dobře uvědomuje, že prodávat notebook jen na sliby AI agentů zatím nestačí. Vedle agentického prostředí proto Spark cílí na dvě další skupiny. Pro kreativce přepisuje Adobe své vlajkové aplikace — Photoshop a Premiere dostávají kompletně novou architekturu plně využívající GPU akceleraci. Slibovaný výsledek je dvojnásobné zrychlení AI funkcí, editace, color gradingu i efektů. Updaty mají dorazit současně s prvními RTX Spark notebooky. Hráči zase dostanou plnou výbavu RTX ekosystému, na který jsou zvyklí z desktopových karet. Ray tracing, kompletní sada DLSS technologií, Reflex pro nízkou latenci, G-SYNC. NVIDIA navíc ohlásila novou verzi DLSS 4.5 Ray Reconstruction, která dorazí letos v srpnu. Vedle her se technologie objeví i v Blender Cycles 5.3 pro 3D grafiky. Podporu pro Spark zatím přislíbila řada vydavatelů včetně Riot Games, Remedy Entertainment, NetEase nebo Xboxu. Kdo a kdy: notebooky na podzim První notebooky s RTX Spark se mají v obchodech objevit na podzim 2026. NVIDIA s sebou přivedla šest hlavních partnerů, kteří už pracují na konkrétních modelech: ASUS ProArt P16, Dell XPS 16 Creator Edition, HP OmniBook X 14, Lenovo Yoga Pro 9n, Microsoft Surface Laptop Ultra a MSI Prestige N16 Flip AI+. Acer a GIGABYTE se přidají později. Celkem má v první vlně vzniknout přes 30 notebooků a zhruba 10 desktopů. Společnými rysy budou hliníková těla, OLED displeje s G-SYNC podporou, prémiové touchpady a — podle slibů NVIDIA — celodenní výdrž bez ohledu na to, jestli je notebook připojený k zásuvce. Ceny zatím nepadly. Z dřívějších úniků samotného čipu se ovšem dá odhadnout, že prémiové stroje s RTX Spark se zařadí ke konkurenčním Apple MacBookům Pro nebo prémiovým Windows notebookům s vyhrazenou grafikou — tedy někam mezi padesát až sto tisíc korun. Velký sliby, počkáme si na praxi RTX Spark je nejvážnější vstup do segmentu Windows notebooků za roky. Spojuje hned několik trendů, které se zatím rozcházely — výkon vyhrazené grafiky, efektivitu ARM procesorů, sjednocenou paměť známou z Apple Silicon a AI akceleraci v dosud nevídaném měřítku. Pokud to NVIDIA s Microsoftem dotáhnou, mohli bychom za pár let vzpomínat na Computex 2026 jako na bod, kdy se PC začalo měnit z nástroje na něco, co je ochotné část práce dělat samo. Slibů je ale hodně a ani jeden zatím nebyl prověřen recenzí. Windows na ARM má za sebou několik nepovedených pokusů, AI agenti se zatím v praxi ukázali jako překvapivě křehcí a kompatibilita aplikací s ARM architekturou je věčné téma. Na podzim uvidíme, jak moc je RTX Spark reálná revoluce a jak moc dobře přečtená marketingová prezentace. Pohne RTX Spark trhem Windows notebooků, nebo zůstane jen u efektního představení? Zdroj: NVIDIA O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Žádné komentáře Vložit komentář ARM Notebook nVidia