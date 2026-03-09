Apple prý chystá MacBook Ultra. Nabídnout má OLED displej a špičkový výkon Hlavní stránka Zprávičky Mark Gurman z Bloombergu tvrdí, že Apple chystá prémiový MacBook s dotykovým OLED displejem na konec roku 2026 Novinka by mohla nést označení MacBook Ultra a běžet na čipech M6 Pro/Max, které ještě nebyly představeny Stroj by měl stát přibližně o 20 % více než současné MacBooky Pro a nebude je nahrazovat, nýbrž doplní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Apple si letos zjevně dal za cíl obsloužit oba konce cenového spektra. Zatímco minulý týden představil historicky nejlevnější MacBook Neo za 16 990 Kč, renomovaný insider Mark Gurman nyní přichází s informací, že firma současně připravuje i opačný extrém – prémiový notebook, který by mohl nést označení MacBook Ultra. První Mac s dotykovým OLED displejem Čipy M6 Pro/Max ještě před koncem roku Doplněk, nikoliv náhrada Apple míří na oba konce trhu První Mac s dotykovým OLED displejem Podle Gurmana, který své informace zveřejnil v newsletteru Power On pro Bloomberg, by měl nový MacBook přinést dvě premiéry najednou. Půjde totiž o historicky první Mac vybavený jak dotykovým displejem, tak OLED panelem. Obě technologie zatím Apple využívá pouze v iPadech Pro, kde se osvědčily díky dokonalé černé, vysokému kontrastu a výborné barevné věrnosti. Dotykový displej u Maců je něco, co uživatelé žádají už řadu let. Apple se tomu dlouhodobě bránil s argumentem, že macOS není pro dotykové ovládání navržen. Zdá se však, že firma tento postoj přehodnotila – možná i pod tlakem konkurence v podobě zařízení se systémem Windows, kde je dotyková obrazovka běžnou výbavou i u prémiových notebooků. Čipy M6 Pro/Max ještě před koncem roku Zajímavé je načasování. Apple teprve minulý týden představil MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, které jsou nyní v předprodeji a do obchodů dorazí 11. března. Gurman nicméně tvrdí, že prémiový MacBook s dotykovým OLED displejem by měl dorazit ke konci roku 2026 a pohánět ho budou čipy M6 Pro/Max. Nebylo by to poprvé, kdy Apple vydal dvě generace MacBooků Pro v jednom roce. V roce 2023 se tak stalo – v lednu přišly modely s M2 Pro/Max a v říjnu je vystřídaly M3 Pro/Max. Mezi oběma oznámeními uplynulo 286 dní. Pokud by Apple dodržel podobný rozestup, mohl by nový prémiový MacBook oznámit někdy kolem prosince. Doplněk, nikoliv náhrada Důležitý detail se týká pozice nového stroje v portfoliu. Gurman naznačuje, že prémiový MacBook nebude nahrazovat současné modely M5 Pro/Max, nýbrž se postaví nad ně. Právě proto by mohl nést označení MacBook Ultra – podobně jako u hodinek Apple Watch Ultra, které stojí nad řadou Apple Watch. Apple ukázal historicky nejlevnější MacBook! Studentům ho nabídne za 14 tisíc Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky S vyšší pozicí v portfoliu přijde logicky i vyšší cena. Podle odhadů by nový MacBook mohl stát přibližně o 20 % více než současné modely Pro. Pokud vezmeme v úvahu, že MacBook Pro 14″ s M5 Pro startuje na 51 990 Kč, prémiová varianta by se mohla pohybovat někde kolem 62 tisíc korun v základní konfiguraci. Apple míří na oba konce trhu Strategie Applu je nyní poměrně jasná. Na jedné straně firma minulý týden představila MacBook Neo – historicky nejlevnější MacBook s cenou od 16 990 Kč (pro studenty dokonce od 14 290 Kč). Jde o kompaktní 13″ notebook s čipem A18 Pro z iPhonů 16 Pro, který cílí na studenty a nenáročné uživatele. Na druhé straně spektra má stát právě připravovaný MacBook Ultra s dotykovým OLED displejem a nejnovějšími čipy. Mezi těmito extrémy pak zůstává MacBook Air jako zlatá střední cesta pro většinu uživatelů a MacBook Pro pro profesionály, kteří nepotřebují dotykový displej. Zda Apple skutečně použije označení Ultra, nebo zůstane u tradičního názvu MacBook Pro, zatím není jisté. Jedno je ale zřejmé – firma se snaží nabídnout Mac pro každou peněženku i každý účel použití.

Zaujal by vás MacBook s dotykovým OLED displejem, nebo dáváte přednost klasické konstrukci?

Zdroje: Bloomberg/Mark Gurman, 9to5Mac, GSMArena, The Verge 