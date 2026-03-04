Apple ukázal historicky nejlevnější MacBook! Studentům ho nabídne za 14 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Apple představil MacBook Neo s cenou od 16 990 Kč, pro studenty dokonce od 14 290 Kč Notebook pohání čip A18 Pro a vydrží na baterii až 16 hodin, avšak základní verze postrádá Touch ID Předobjednávky startují dnes, v prodeji bude od 11. března ve čtyřech barevných variantách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Apple konečně vyslyšel volání po dostupnějším notebooku a představil úplně nový MacBook Neo. S cenou začínající na 16 990 Kč jde o historicky nejlevnější MacBook, který má potenciál výrazně zamíchat kartami na trhu s notebooky. Pro studenty a pedagogy je situace ještě zajímavější – ti mohou nový stroj pořídit už od pouhých 14 290 Kč. Hliníková konstrukce ve čtyřech barvách Čip A18 Pro a celodenní výdrž Kde Apple šetřil? macOS Tahoe s Apple Intelligence Cena a dostupnost Hliníková konstrukce ve čtyřech barvách Na první pohled MacBook Neo nepůsobí jako „ořezaný“ produkt. Apple jej vybavil odolným hliníkovým pláštěm se zaoblenými rohy a nabízí ho ve čtyřech barevných variantách: stříbrné, ruměné, citrusově žluté a indigo (tmavě modro-šedé). Hmotnost 1,23 kg jej řadí mezi dobře přenosné notebooky, které bez problémů strčíte do batohu či kabelky. Displej má 13palcovou úhlopříčku s technologií Liquid Retina a rozlišením 2408 × 1506 pixelů. Jas dosahuje hodnoty 500 nitů a panel podporuje zobrazení jedné miliardy barev. Antireflexní vrstva by měla zajistit pohodlné sledování i v různých světelných podmínkách. Pro srovnání – MacBook Air nabízí vyšší jas, ale za výrazně vyšší cenu. Čip A18 Pro a celodenní výdrž Srdcem MacBooku Neo je mobilní čipset A18 Pro, který známe z iPhonů 16 Pro. Disponuje 6jádrovým CPU (2 výkonnostní a 4 úsporná jádra), 5jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Engine pro úlohy spojené s umělou inteligencí. Konstrukce bez aktivního chlazení znamená, že notebook běží naprosto tiše. Je jasné, že MacBook s procesorem pro telefony, byť ve svém segmentu patří k těm nejvýkonnějším, nebude schopen poskytnout takové výsledky jako plnohodnotné čipy řady M. Důležité však je uvědomit si, kdo je cílovou skupinou. Apple chtěl MacBook Neo udělat co možná nejdostupnějším, aby si jej snadno mohli dovolit i studenti, kteří na notebooku nejčastěji využívají kancelářské aplikace a prohlížeč. Samozřejmě to neznamená, že si novinka neporadí ani s grafickými programy, ale práce s nimi zkrátka nebude tak plynulá jako na dražších mašinách. Apple slibuje až 16 hodin výdrže při streamování videa, respektive 11 hodin při bezdrátovém prohlížení webu. Baterie s kapacitou 36,5 Wh se nabíjí přes USB-C, přičemž minimální příkon pro nabíjení činí 20 W. O zvuk se starají dva reproduktory s podporou prostorového zvuku Dolby Atmos a soustava dvou mikrofonů se směrovým formováním paprsku. Kde Apple šetřil? Nízká cena si vyžádala několik kompromisů, které by měl každý potenciální kupec zvážit. V základní konfiguraci za 16 990 Kč dostanete pouze Magic Keyboard bez Touch ID – biometrické odemykání je výsadou dražší verze za 19 990 Kč, která současně nabízí 512GB úložiště místo základních 256 GB. Operační paměť je fixně nastavena na 8 GB jednotné paměti bez možnosti rozšíření. Pro běžnou práci, prohlížení webu a kancelářské aplikace to postačí, ale při náročnějším multitaskingu či práci s většími projekty můžete narazit na limity. Zajímavý detail se skrývá u konektivity. MacBook Neo má sice dva USB-C porty, ale pouze levý je plnohodnotný USB 3 s rychlostí až 10 Gb/s a podporou externího displeje. Pravý port je pouze USB 2 s maximální rychlostí 480 Mb/s – to je více než dvacetkrát pomalejší. Oba porty lze nicméně použít k nabíjení. Dalším ústupkem je absence napájecího adaptéru v balení – v krabici najdete pouze USB-C kabel. Adaptér si musíte dokoupit zvlášť, což reálnou cenu notebooku navýší. macOS Tahoe s Apple Intelligence MacBook Neo běží na operačním systému macOS Tahoe s integrovanou podporou Apple Intelligence. Ta zahrnuje funkce jako Psací nástroje pro korektury a přepisování textů, generování vlastních emoji přes Genmoji nebo nástroj Vyčistit pro odstranění rušivých prvků z fotografií. Systém podporuje také integraci s iPhonem včetně zrcadlení obrazovky přímo na Mac. Cena a dostupnost MacBook Neo lze předobjednávat již dnes, do prodeje vstoupí 11. března 2026. Základní konfigurace s 256GB úložištěm a klávesnicí bez Touch ID stojí 16 990 Kč, varianta s 512GB úložištěm a Touch ID pak 19 990 Kč. Studenti a pedagogové mohou využít zvýhodněné ceny od 14 290 Kč. Za tuto částku získáte notebook propojitelný s ekosystémem Apple, solidním výkonem pro každodenní úlohy a celodenní výdrží baterie. Musíte se ale smířit s omezeními v podobě nižší kapacity RAM, asymetrických USB portů a příplatkového Touch ID. Pro uživatele, kteří zvažovali přechod z Windows na Mac, ale odrazovala je vysoká cena, může být Neo zajímavou vstupní branou. Zaujal vás MacBook Neo, nebo byste raději sáhli po dražším MacBooku Air? Zdroje: Apple (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 