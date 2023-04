Chcete ve svém Androidu lepší vyhledávání jako v Pixelu?

Telefony řady Pixel mají od svého výrobce, tedy společnosti Google, řadu pokročilých funkcí, které se dostávají (jestli vůbec) do ostatních Android mobilů až časem. Jednou ze zatím exkluzivních vychytávek je také Pixel Launcher a jeho vlastní vyhledávání. To nabízí o něco více funkcí než klasická Google aplikace, která je v Android telefonech hned po zakoupení, případně volně ke stažení v Google Play. Pokud byste si ho chtěli vyzkoušet ve vašem mobilu, nově vám to může nabídnout aplikace Pixel Search.

Dílo vývojáře jménem Rushikesh Kamewar se snaží co nejvěrněji kopírovat vyhledávání Pixel Launcheru a nejde jen cestou běžné alternativy s různými odchylkami. Po instalaci aplikace Pixel Search můžete vyhledávání spustit buď prostřednictvím její ikony na domovské obrazovce, nebo si můžete na plochu přidat její widget s motivem Material You, který také nabízí rychlé zkratky na obrazovku Google Discover a hlasové vyhledávání Google. Na ploše působí podobně jako běžný widget Google Search.

This app looks great! The search feature of many OEM launcher apps isn't nearly as good as the Pixel Launcher's unified search. This new app seems to replicate the Pixel Launcher search experience quite well! https://t.co/DTz2WIyxuF

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 11, 2023