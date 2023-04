Aplikace Petnow najde zvíře přes digitální otisk čumáku

Pro identifikaci lidí se dá s větší či menší mírou spolehlivosti použít například fotografie, vzorek DNA, rentgenový snímek zubů nebo otisky prstů. Jak je to ale u zvířat? A konkrétně takových, u kterých není možný či žádoucí žádný fyzický test a chybí jim obojek, čip či jiné označení? “Páníček si svého mazlíčka přece jasně pozná,” napadlo by leckoho. Ve spoustě případů asi ano, ale na to jít i sofistikovaně s pomocí AI. Dokazuje to korejská aplikace Petnow, která u psů a koček využívá k identifikaci otisk… čumáku.

Introducing Petnow-The Nose Print Identification App for Dogs

“Petnow představuje revoluční řešení pro identifikaci psů a koček pomocí biometrických údajů a umělé inteligence,” stojí v popisu nástroje, který má mimo jiné představovat i možnost, jak se vyhnout drahému pojištění za zvíře nebo invazivnímu čipování. Za aplikací stojí stejnojmenný startup, který vznikl v roce 2021. Spojil se tehdy s výzkumníky z univerzity Yonsei a vyvinul technologii založenou na umělé inteligenci, která dokáže identifikovat psa s téměř 99% přesností pouhým pohledem na jedinečný vzor rýh a záhybů na jeho nose.

Petnow - Find Pet Easier Petnow Inc.

Vývojáři následně integrovali technologii otisků nosu do aplikace, která má majitelům pomoci najít ztracené domácí mazlíčky. Například i s pomocí dalších uživatelů aplikace. Ta je nyní zdarma k dispozici v USA, Jižní Koreji a Španělsku a funguje pro psy i kočky. U těch technologie analyzuje nejen čumák, ale celou hlavu. Nutno podotknout, že nástroj Petnow není v tomto oboru úplně sám.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak byste nyní hledali svého mazlíčka, kdyby zmizel?

Zdroj: freethink, via