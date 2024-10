Vaše kočky budou nadšené! Xiaomi představilo chytrý dávkovač vody

Chytrý dávkovač vody usnadní starost o domácí mazlíčky

Díky dlouhé výdrži a velké kapacitě nádržky můžete odjet i na dovolenou

Přístroj zajistí bezpečné zásobování čistou vodou

Xiaomi má ve svém portfoliu nejeden zajímavý gadget, který ocení domácí mazlíčci stejně jako jejich pánové. K chytrému dávkovači krmiva Smart Pet Food Feeder 2 (XMWSQ02) nyní přibyl chytrý dávkovač vody Smart Pet Fountain 2 (MJCWYSJ03). Xiaomi ho uvedlo na globální trh, což znamená, že jeho dostupnost u nás je poměrně pravděpodobná.

Převržená miska s vodou a žíznivá kočka, to je noční můra majitele každého domácího mazlíčka. Ne ale s tímto výrobkem. Ten je totiž navržen tak, aby podobné situaci předcházel. Stabilitu zajišťují protiskluzové nožky, které minimalizují riziko převrácení. Přístroj je napájen akumulátorem o kapacitě 4000 mAh, což by mělo stačit na provoz po dobu až 100 dní. Tato hodnota je víc než naddimenzovaná. Pokud byste ale z nějakého důvodu preferovali napájení ze sítě, i na to je přístroj připraven.

Vzhled a rozměry

Dávkovač měří 19 × 23 × 18 centimetrů, což je rozumný kompromis mezi praktičností a plýtváním místem. Nádržka o kapacitě 3 litry má průhledné okénko, přes které můžete snadno hlídat zbývající množství vody. To stačí na 15 dnů pro dospělého kocoura nebo na týden, pokud máte kočky dvě.

Není tak problém, pokud byste museli odjet na nějakou dobu pryč. Ale to se samozřejmě bavíme o mimořádné situaci, protože nikdo, kdo bydlí u své kočky, by ji nenechal tak dlouho bez dozoru. Kromě vizuální kontroly dostanete upozornění na nízkou hladinu vody v aplikaci Mi Home.

Výrobek se dodává pouze v bílé barvě. To ale podle nás nevadí, protože bílá barva je dostatečně univerzální a hodí se do prakticky každé domácnosti.



Režimy provozu

Dávkovač nabízí tři různé režimy výdeje vody. Senzorový režim spouští vodu po dobu deseti sekund, když se váš mazlíček přiblíží. To je ideální například pro zvědavé kočky. Přerušovaný režim vydává vodu podle předem nastaveného harmonogramu. To je dobré pro průběžnou hydrataci. A v kontinuálním režimu vydává přístroj vodu neustále, přičemž filtruje případnou srst a nečistoty z misky. Tento režim oceníte v době línání.





Údržba

Tento chytrý dávkovač vody si zakládá na snadné údržbě. Dá se snadno rozebrat na několik částí, které pak jdou snadno umýt. Díky certifikaci IPX7 pak můžete jednotlivé díly snadno opláchnout ve vodě. Nádoba na vodu má hladké vnitřní stěny, což zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje údržbu. Na potřebu údržby vás upozorní již zmiňovaná aplikace, nemusíte si tak sami hlídat, kdy je co třeba udělat.





Filtrace

Xiaomi dbá na to, aby voda, která bude vašim mazlíčkům nabízena, byla v perfektním stavu. To zajišťuje čtyřstupňový filtrační systém. Voda je čištěna pomocí aktivního uhlí, mikroporézního PP filtru, bavlny potlačující bakterie a iontoměničové pryskyřice.

To všechno dohromady zabraňuje průniku nečistot a srsti. Dále je redukován obsah vápníku, hořčíku a sodíku, což zlepšuje chuť vody. Sklon fontány je přizpůsoben přirozené poloze zvířat při pití, což zabraňuje vzniku kočičích akné.

Kočičí akné Jedná se o dermatologický problém, který se u koček může vyskytovat, zvláště v oblasti brady. Jedním z faktorů přispívajících k jeho vzniku může být nečistota, která se hromadí na bradě při pití nebo jídle z nevhodných nádob. Sklon fontány, který je navržen tak, aby kočky nemusely příliš tlačit bradu proti povrchu při pití, může pomoci tento problém omezit.

Specifikace

Název produktu Chytrý dávkovač vody Xiaomi Smart Pet Fountain 2 Modelové číslo MJCWYSJ03 Napájení 5V-2A Jmenovitý výkon 10W Objem nádržky 3L Bezdrátové připojení Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Provozní teplota 5°C–40°C Kompatibilita Android 8.0 nebo iOS 12.0 a vyšší Rozměry 190 x 230 x 180 mm Stupeň voděodolnosti IPX7 (Poznámka: Napájecí port musí být plně utěsněn vodotěsnou zátkou)

Cena a dostupnost

Xiaomi uvedlo výrobek na globálních stránkách, což jej předurčuje k brzké expanzi do světa. Prodává se za cenu 279 čínských jüanů, což je v přepočtu asi 915 Kč. K této ceně je třeba přičíst DPH a náklady na dopravu, takže cena v českých obchodech by mohla být kolem 1300 Kč.

Zdroj: mi.com