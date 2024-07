Xiaomi vydalo druhou generaci chytrého dávkovače krmiva s objemem 5 litrů

Přístroj má záložní napájení, LED displej a infračervené senzory

Očekávaná cena Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 je kolem 2500 Kč

Xiaomi vydalo druhou generaci oblíbeného chytrého dávkovače krmiva Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 (XMWSQ02). Předchozí generace se prodávala i v Česku, takže se dá očekávat dostupnost i tohoto vylepšeného přístroje.

Čím je Smart Pet Food Feeder 2 zajímavý? Asi především zvýšením objemu zásobníku krmiva, který má 5 litrů, což odpovídá asi 2,5 kg krmiva. To stačí běžné kočce na měsíc. Krmivo je v přístroji uloženo tak, aby nenavlhlo a zůstalo čerstvé a chutné.

Vzhled a rozměry

Přístroj o rozměrech 370 × 220 × 324 milimetrů, vážící asi 3 kg se zapojuje do elektrické sítě. Smart Pet Food Feeder 2 je vyroben z bílého plastu, který ladí s většinou interiérů.

Smart Pet Food Feeder 2

V přední části zařízení najdeme LED displej, který poskytuje užitečné informace a upozornění. Zobrazuje aktuální hmotnost krmiva v misce nebo upozornění na stav záložních baterií. Ukazuje také objem krmiva v zásobníku, díky čemuž má majitel i kočka, pokud umí číst, přehled o nutnosti doplnění.

Miska, do které dávkovač vydává krmivo, je vyrobena z austenitické nerezové oceli 304 (tzv. potravinářská ocel), která je bezpečná, netoxická a odolná proti poškrábání. Zabraňuje usazování mastnoty a velice snadno se čistí.

odolný kabel

Co je super, že kromě adaptéru se do něj dají vložit tužkové baterie pro případ výpadku proudu. Pokud máte doma králíky, dobře víte, že výpadek proudu po překousnutí kabelu není až tak výjimečná událost. Ovšem to se netýká tohoto modelu, protože Smart Pet Food Feeder 2 má speciální kabel odolný proti přehryzání.

Je schopen provozu v teplotách 0 – 40 °C, což je v našich podmínkách víc než dostačující.

Hlavně se nepřejídat

Pokud máte kočku nebo pejska, který má sklony k přejídání, bude se vám hodit funkce regulovaného a zdravého krmení, které zajistí, že zvíře bude mít krmiva dostatek, ale ne přebytek. Pokud se přesto rozhodnete mazlíčka odměnit zvláštní porcí, přístroj toto také umožňuje stiskem jednoho tlačítka. Jen pozor, aby se to kočka také nenaučila!

Smart Pet Food Feeder 2

Chytrý dávkovač krmiva od Xiaomi nabízí možnost nastavení krmných plánů na míru, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každého mazlíčka. Plán doporučuje regulované a zdravé krmení na základě fyzické kondice zvířete. To znamená, že zařízení může upravit množství a frekvenci podávání krmiva podle individuálních potřeb každého zvířete, čímž podporuje jeho celkovou pohodu a zdraví. Tímto způsobem zajistíte, že váš mazlíček dostává vyváženou stravu, která odpovídá jeho aktuálním požadavkům.

Smart Pet Food Feeder 2

Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 je vybaven infračervenými senzory, které nepřetržitě monitorují hladinu krmiva. Když je zásoba krmiva nízká, okamžitě upozorní majitele prostřednictvím velkého LED displeje a přes mobilní aplikaci Xiaomi/Mi Home. Majitel tak může včas doplnit krmivo, což zajišťuje, že zvířecí mazlíček nikdy nezůstane bez jídla.

Dávkování krmiva

Optimalizovaný systém je vhodný pro granule do průměru 12 milimetrů. Míchací lopatky zaručují plynulé a uspořádané vydávání krmiva. Automatický systém proti blokování se během výdeje otáčí tam a zpět, čímž výrazně omezuje možnosti zablokování. Široký výdejní žlab pak umožňuje plynulý a nepřerušený tok krmiva.

Smart Pet Food Feeder 2

Jak jsme už psali, dávkovač krmiva je napájen ze zásuvky, nicméně výrobce myslel i na situace, jako je výpadek proudu. Do zařízení lze nainstalovat čtyři tužkové (AA) baterie, které zajišťují krmení i v případě, kdy z nějakého důvodu není k dispozici elektřina.

Záložní napájení

Aplikace

Dávkovač je nutné spárovat s mobilní aplikací Xiaomi/Mi Home, kterou najdete v Obchodě Play k instalaci zdarma. Přístroj se následně připojí k bezdrátové síti. Podporuje Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Z aplikace je pak možné dávkovač krmiva konfigurovat odkudkoli, kde je dostupné internetové připojení. Lze nastavit časy, kdy bude vydáváno krmivo, a velikost dávky. Z aplikace je také možné sledovat, kolik krmiva ještě zbývá v zásobníku.

Ovládání z aplikace

Cena a dostupnost

Chytrý dávkovač krmiva Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 se tento týden objevil na globálních stránkách výrobce, což předznamenává jeho brzkou dostupnost na trzích mimo domovskou Čínu. V tuto chvíli však bohužel není známo, zda a případně kdy bude dostupný i v Česku. Protože minulá generace u nás dostupná byla, dá se očekávat dostupnost i druhé generace. Cena by v takovém případě mohla být okolo 2500 Kč.

Jakou kočku nebo pejska máte? Pochlubte se!