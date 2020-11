Google vydal velmi kontroverzní aplikaci, která umí zablokovat telefon

Americký Google vložil v minulých týdnech do databáze Obchod Play jednu velmi zvláštní aplikaci. Nebáli bychom se ji rovnou označit za kontroverzní. Nástroj jménem Device Lock Controller umožňuje bankám, úvěrovým společnostem či jiným institucím poskytujícím půjčky zablokovat telefon dlužníka. Má v tento moment v Obchodě Play 50+ stažení a není tedy zatím hojně využíván. Aplikace Device Lock Controller momentálně není dostupná v ČR. Obojí se ovšem může změnit. Plány Googlu se zaváděním tohoto nástroje zatím známé nejsou.

Přímo v Obchodě Play se dočteme následující: “Aplikace Device Lock Controller umožňuje správu zařízení kreditním společnostem. Poskytovatel půjčky může vzdáleně zamezit přístup k vašemu telefonu, pokud neplatíte splátky. V případě zablokování jsou nadále funkční tísňová volání nebo přístup do nastavení.” Celkem přísné, že? Podle popisu se zdá, že je zatím aplikace šitá na míru americkému modelu kreditních (nikoli u nás známějších platebních) karet. A podle počtu stažení jde o velmi omezené testování. Zatím. Otázkou také je, kdo a jak by nástroj do telefonu instaloval a jak by s ním mohl nakládat uživatel.

Device Lock Controller Google LLC

Co na takové postihování dlužníků říkáte?

Zdroj: GSM Arena