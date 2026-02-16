TOPlist

Nejlevnější 32" 4K OLED monitor v Česku! Tenhle AOC má krásné barvy a 165Hz frekvenci

  • 31,5" AOC AGON AG326UD je 4K QD-OLED monitor se 165 Hz a odezvou 0,03 ms
  • S kódem ALZADNY15 stojí 15 717 Kč místo 21 590 Kč (sleva 5 873 Kč)
  • V této ceně jde o jednu z nejdostupnějších 32" 4K OLED variant na českém trhu

Jakub Kárník
Jakub Kárník
16.2.2026 14:00
aoc agon monitor sleva webp

OLED monitory této velikosti obvykle patří mezi dražší záležitosti. AOC AGON AG326UD ale nyní spadl z původních 21 590 Kč na 15 717 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Pokud si chcete ověřit aktuální cenu nebo dostupnost (u podobných akcí se to rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte 32″ 4K OLED na hry i práci a čekali jste na výrazně lepší cenu.
⚠️ Zvažte, pokud máte hodně světlou místnost nebo chcete HDR bez jakéhokoliv ladění ve Windows.
💡 Za 15 717 Kč jde o velmi silný poměr cena/výkon – podobné QD-OLED 4K modely běžně stojí citelně víc.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Tenhle monitor AOC míří na lidi, kteří chtějí kombinaci 4K + OLED + větší úhlopříčky bez toho, aby museli jít cenově do mnohem vyšší kategorie. V praxi dostanete výhody QD-OLED: hlubokou černou, vysoký kontrast, velmi syté barvy a skvělou odezvu. A zároveň 31,5″ ve 4K znamená hodně prostoru pro práci (časová osa ve videu, více oken vedle sebe, jemnější text).

Obraz, kvůli kterému si OLED lidé kupují

Rozlišení 3840 × 2160 na 31,5″ je příjemné nejen na hry, ale i na práci – text je jemný a obraz celkově „čistý“. QD-OLED panel navíc drží barvy a kontrast i při změně úhlu pohledu. Antireflexní povrch pomáhá s odlesky, i když u OLED obecně platí, že ve velmi světlých místnostech oceníte spíš vyšší SDR jas (tady výrobce uvádí typicky 250 cd/m²).

Na hry je důležité: 165 Hz a odezva 0,03 ms. To je kombinace, která sedne FPS, akčním hrám i závodům. Monitor podporuje FreeSync, takže při kompatibilní grafice pomáhá omezit trhání obrazu.

Praktická stránka: porty, ergonomie, hmotnost

Nechybí HDMI 2.1 ani DisplayPort 1.4, takže je připravený jak pro výkonný herní počítač, tak pro moderní konzole. Stojan podporuje výškové nastavení i pivot, což je u 31,5″ příjemný bonus. Počítejte ale s vyšší hmotností (cca 10,23 kg) – pokud plánujete rameno, ověřte si nosnost (jeden uživatel zmiňuje, že některá ramena ho neunesou).

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,7 z 5 (17 hodnocení). Nejčastěji lidé chválí barvy, kvalitu obrazu a poměr cena/výkon. Více recenzí zmiňuje, že obraz je skvělý i bez složitého nastavování a že text je na QD-OLED použitelný i na práci.

Objevují se ale i výtky: někomu chybí možnost jemnějšího ladění (např. ostření/sharpness), někdo upozorňuje na OLED údržbu (pixel refresh po několika hodinách) a pár uživatelů řešilo HDR ve Windows – typicky platí, že SDR režim vypadá výborně, ale HDR může být citlivější na nastavení systému a her. Pokud HDR řešíte hodně, je dobré počítat s tím, že se může vyplatit si s nastavením chvíli pohrát.

Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale OLED nebo herní monitor ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory, televize i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud chcete 31,5″ 4K OLED primárně na hry (a zároveň ho využijete i na práci), tahle sleva je rozhodně lákavá. Za 15 717 Kč se podobná kombinace parametrů objevuje jen zřídka. Naopak pokud máte hodně světlou místnost a očekáváte co nejvyšší SDR jas, nebo chcete HDR bez jakékoliv práce s nastavením, stojí za to zvažovat i jiné modely – jen obvykle budou cenově výš.

Hledáte jiný monitor ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o jiných slevách👇

Je pro vás OLED monitor spíš jen na hry, nebo ho používáte i na práci?

