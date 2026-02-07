Velký OLED monitor ASUS ROG Strix ve skvělé akci! Má 4K rozlišení a 10bitové barvy Hlavní stránka Zprávičky ASUS ROG Strix XG32UCDS je 31,5" herní monitor s QD-OLED panelem a 4K rozlišením Odezva 0,03 ms, 165 Hz a kontrast 1 500 000:1 – parametry pro náročné hráče S kódem ALZADNY10 stojí 17 991 Kč místo původních 19 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 QD-OLED monitory loni zlevnily pod 20 tisíc a nyní je v akci model ASUS ROG Strix XG32UCDS. Ten nabízí to nejlepší z OLED technologie v herním balení, ocení jej ale také tvůrci obsahu. QD-OLED v plné kráse 31,5″ panel s rozlišením 3840 × 2160 a technologií QD-OLED znamená perfektní černou (kontrast 1 500 000:1), syté barvy díky kvantovým tečkám a odezvu 0,03 ms – to je stokrát rychlejší než běžné IPS monitory. Ghosting a rozmazání pohybu tady rozhodně nečekejte. KOUPIT NA ALZE Obnovovací frekvence 165 Hz s podporou FreeSync Premium a Adaptive-Sync zajistí plynulý obraz bez trhání. HDR s jasem až 1000 cd/m² vytáhne detaily ve světlech i stínech. 10bitová barevná hloubka zobrazí přes miliardu barev. Porty zahrnují 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB-C. Stojan umožňuje nastavení výšky a náklonu, případně můžete použít VESA držák (100×100). Co říkají majitelé Na Redditu si monitor chválí jako „crazy good“ a „amazing for the money“. Jeden uživatel ho přirovnává k dražšímu modelu PG32UCDM – jen s nižší frekvencí (165 Hz oproti 240 Hz) a menším stojanem. Pro PS5 Pro i Mac funguje výborně. Objevují se ale dvě výhrady typické pro QD-OLED. Zaprvé: při denním světle může mít panel lehký magentový nádech. Řešení? Zatemněná místnost nebo alespoň kontrola nad osvětlením. Zadruhé: někteří si stěžují na časté upozornění na čištění pixelů – systém ochrany proti vypalování je možná až příliš horlivý. Nastavit se dá na delší intervaly. Na Alze má monitor 53 hodnocení, což naznačuje slušný zájem. Konkrétní recenze zákazníků zatím chybí, ale globální komunita je nadšená. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 19 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY10 ho pořídíte za 17 991 Kč. Za 4K QD-OLED s 165 Hz a odezvou pod milisekundu je to konkurenceschopná cena. Přešli byste z IPS na OLED, nebo se bojíte vypalování? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Asus monitor oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024