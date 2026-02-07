TOPlist

Velký OLED monitor ASUS ROG Strix ve skvělé akci! Má 4K rozlišení a 10bitové barvy

  • ASUS ROG Strix XG32UCDS je 31,5" herní monitor s QD-OLED panelem a 4K rozlišením
  • Odezva 0,03 ms, 165 Hz a kontrast 1 500 000:1 – parametry pro náročné hráče
  • S kódem ALZADNY10 stojí 17 991 Kč místo původních 19 990 Kč

Jakub Kárník
7.2.2026 14:00
asus rog oled jpg

QD-OLED monitory loni zlevnily pod 20 tisíc a nyní je v akci model ASUS ROG Strix XG32UCDS. Ten nabízí to nejlepší z OLED technologie v herním balení, ocení jej ale také tvůrci obsahu.

QD-OLED v plné kráse

31,5″ panel s rozlišením 3840 × 2160 a technologií QD-OLED znamená perfektní černou (kontrast 1 500 000:1), syté barvy díky kvantovým tečkám a odezvu 0,03 ms – to je stokrát rychlejší než běžné IPS monitory. Ghosting a rozmazání pohybu tady rozhodně nečekejte.

Obnovovací frekvence 165 Hz s podporou FreeSync Premium a Adaptive-Sync zajistí plynulý obraz bez trhání. HDR s jasem až 1000 cd/m² vytáhne detaily ve světlech i stínech. 10bitová barevná hloubka zobrazí přes miliardu barev.

Porty zahrnují 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB-C. Stojan umožňuje nastavení výšky a náklonu, případně můžete použít VESA držák (100×100).

Co říkají majitelé

Na Redditu si monitor chválí jako „crazy good“ a „amazing for the money“. Jeden uživatel ho přirovnává k dražšímu modelu PG32UCDM – jen s nižší frekvencí (165 Hz oproti 240 Hz) a menším stojanem. Pro PS5 Pro i Mac funguje výborně.

Objevují se ale dvě výhrady typické pro QD-OLED. Zaprvé: při denním světle může mít panel lehký magentový nádech. Řešení? Zatemněná místnost nebo alespoň kontrola nad osvětlením. Zadruhé: někteří si stěžují na časté upozornění na čištění pixelů – systém ochrany proti vypalování je možná až příliš horlivý. Nastavit se dá na delší intervaly.

Na Alze má monitor 53 hodnocení, což naznačuje slušný zájem. Konkrétní recenze zákazníků zatím chybí, ale globální komunita je nadšená.

Původní cena byla 19 990 Kč, se slevovým kódem ALZADNY10 ho pořídíte za 17 991 Kč. Za 4K QD-OLED s 165 Hz a odezvou pod milisekundu je to konkurenceschopná cena.

Přešli byste z IPS na OLED, nebo se bojíte vypalování?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
