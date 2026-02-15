TOPlist

Super sleva: 4K monitor LG koupíte za 4 tisíce! Je vhodný pro kancelář i programování

  • LG UltraFine 27US500-W je 27" 4K IPS monitor s HDR10 a 90% pokrytím DCI-P3
  • Ideální pro kancelář, programování a úpravu fotek, ne pro gaming
  • S kódem ALZADNY20 stojí 4 072 Kč – jeden z nejlevnějších 4K monitorů na trhu

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
15.2.2026 16:00
Ikona komentáře 0
lg ultrafine jpg

4K monitor za čtyři tisíce? Ještě před pár lety sci-fi, dnes realita. LG UltraFine 27US500-W nabízí čtyřnásobné rozlišení oproti Full HD za cenu, za kterou jste dříve pořídili slušný 1080p panel. Je to ale opravdu výhodný nákup, nebo někde muselo dojít ke kompromisům?

4K pro práci, ne pro hraní

Rozlišení 3840 × 2160 pixelů na 27″ úhlopříčce znamená extrémně ostrý text a detailní zobrazení. Pro programátory, kteří chtějí vidět víc řádků kódu, pro grafiky pracující s fotografiemi nebo pro kohokoli, kdo tráví hodiny u tabulek a dokumentů, je to výrazný upgrade.

KOUPIT NA ALZE

Jenže 60 Hz obnovovací frekvence a 5 ms odezva jasně říkají: tohle není herní monitor. Pro kancelářskou práci a sledování filmů to bohatě stačí, ale kompetitivní hráči by měli hledat jinde.

IPS panel s širokými úhly

Technologie IPS zajišťuje konzistentní barvy z libovolného úhlu – praktické, když se na monitor díváte s kolegou nebo když máte monitor mírně natočený. Pokrytí 90 % barevného prostoru DCI-P3 je solidní pro běžnou grafickou práci, i když profesionálové sáhnou po monitorech s vyšším pokrytím a hardwarovou kalibrací.

Maximální jas 300 nitů je standardní kancelářská hodnota. V tmavší místnosti bez problémů, ale pokud máte za zády velké okno, může být podsvícení na hraně. HDR10 je spíš marketing – s 300 nity a 8bitovou barevnou hloubkou nemá HDR obsah kde zazářit.

Co říkají zákazníci

Hodnocení 4,7 z 5 od 22 zákazníků je výborné, 95 % z nich monitor doporučuje. Reklamovanost pouhých 0,6 % při více než tisíci prodaných kusech svědčí o spolehlivosti. Detailní recenze bohužel chybí – k dispozici jsou jen dvě, bez konkrétních postřehů.

Bezrámečkový design ze tří stran oceníte při sestavování více monitorů vedle sebe. VESA uchycení 100 × 100 mm umožňuje montáž na rameno.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 5 490 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 4 072 Kč. Za tuto cenu dostanete 4K IPS panel od značky LG s nízkou reklamovaností a vysokým hodnocením. Pokud hledáte monitor pro práci, programování nebo sledování filmů a nepotřebujete vysokou obnovovací frekvenci, je to fajn nabídka. Jen nepočítejte s tím, že z něj uděláte herní stroj.

Už jste přešli na 4K monitor, nebo vám stále stačí Full HD/QHD?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
televizor moderní obývací pokoj světlý

Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku

Jakub Kárník
21.10.2024