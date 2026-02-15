TOPlist

Chcete 34" WQHD monitor? Tenhle od AOC má 240 Hz a teď ho seženete v akci

  • Herní monitor AOC CU34G4Z je nyní na Alze k dispozici za 8 271 Kč s kódem ALZADNY10
  • 34" zakřivený VA panel nabízí rozlišení 3440 × 1440 pixelů a obnovovací frekvenci 240 Hz
  • Monitor disponuje odezvou 0,3 ms MPRT, podporou HDR 400 a certifikací AMD FreeSync

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.2.2026 20:00
Ikona komentáře 0
AOC CU34G4Z na stole ai ilustrace

Hledáte širokoúhlý herní monitor, který vás vtáhne přímo do děje? AOC má v nabídce zajímavý model CU34G4Z, který kombinuje zakřivený 34″ panel s vysokou obnovovací frekvencí. Na Alze jej nyní seženete za 8 271 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY10, což představuje úsporu téměř tisícovky oproti běžné ceně 9 190 Kč.

Velký zakřivený panel pro pohlcující zážitek

AOC CU34G4Z disponuje 34″ VA panelem se zakřivením 1500R, které obklopuje váš zorný úhel a vytváří prostorový efekt. Rozlišení 3440 × 1440 pixelů v poměru 21:9 poskytuje dostatek pracovní plochy pro multitasking i široký záběr ve hrách. VA technologie přináší nativní kontrast 2500:1, díky čemuž tmavé scény ve hrách i filmech vypadají přesvědčivě.

AOC CU34G4Z zepredu render

Co se týče barevného podání, monitor pokrývá 130,3 % sRGB a 88,7 % Adobe RGB s 10bitovou barevnou hloubkou. Maximální jas dosahuje 450 cd/m² a nechybí podpora HDR 400. Antireflexní povrch displeje pomáhá eliminovat odlesky v osvětlených místnostech.

Parametry pro náročné hráče

Obnovovací frekvence 240 Hz v kombinaci s odezvou 0,3 ms MPRT (respektive 1 ms GtG) řadí tento monitor mezi rychlé herní displeje. Technologie AMD FreeSync a Adaptive-Sync synchronizují obnovovací frekvenci s výkonem grafické karty, což eliminuje trhání obrazu. Pro majitele konzolí nové generace je k dispozici HDMI 2.1, které podporuje vyšší obnovovací frekvence.

CHCI MONITOR V AKCI

Monitor nabízí také funkci Low Blue Light pro redukci modrého světla a Flicker-free technologii, která omezuje blikání podsvícení. Režim PbP (Picture by Picture) umožňuje zobrazit dva zdroje vedle sebe na celé ploše displeje.

Ergonomie a konektivita

Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otočení. Pro montáž na rameno nebo na zeď slouží VESA 100×100. Na zadní straně najdete dva porty DisplayPort 1.4, dva HDMI 2.1 a USB rozbočovač pro snadné připojení periferií. Software G-Menu pak nabízí pohodlné ovládání nastavení monitoru přímo z počítače.

AOC CU34G4Z zadni strana render

Pro koho je monitor vhodný?

AOC CU34G4Z ocení především hráči kompetitivních titulů, kteří chtějí kombinaci vysoké obnovovací frekvence s širokým zorným polem. Poměr 21:9 vynikne v závodních hrách, simulátorech i RPG titulech, kde nabízí lepší periferní přehled. Díky USB rozbočovači a ergonomickému stojanu se hodí i pro práci s více okny nebo streamování.

KOUPIT AOC CU34G4Z

Naopak pro profesionální grafiky a fotografy existují vhodnější alternativy s IPS panelem a širším pokrytím barevných prostorů. VA panel sice nabízí lepší kontrast, ale úhly pohledu a barevná přesnost nedosahují úrovně kvalitních IPS monitorů. Pokud hrajete převážně esportové tituly typu CS2 nebo Valorant, může vám lépe posloužit menší 27″ monitor s ještě vyšší obnovovací frekvencí a rychlejší odezvou.

Uvažujete o pořízení širokoúhlého herního monitoru?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024