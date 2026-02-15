Chcete 34" WQHD monitor? Tenhle od AOC má 240 Hz a teď ho seženete v akci Hlavní stránka Zprávičky Herní monitor AOC CU34G4Z je nyní na Alze k dispozici za 8 271 Kč s kódem ALZADNY10 34" zakřivený VA panel nabízí rozlišení 3440 × 1440 pixelů a obnovovací frekvenci 240 Hz Monitor disponuje odezvou 0,3 ms MPRT, podporou HDR 400 a certifikací AMD FreeSync Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Hledáte širokoúhlý herní monitor, který vás vtáhne přímo do děje? AOC má v nabídce zajímavý model CU34G4Z, který kombinuje zakřivený 34″ panel s vysokou obnovovací frekvencí. Na Alze jej nyní seženete za 8 271 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY10, což představuje úsporu téměř tisícovky oproti běžné ceně 9 190 Kč. Velký zakřivený panel pro pohlcující zážitek Parametry pro náročné hráče Ergonomie a konektivita Pro koho je monitor vhodný? Velký zakřivený panel pro pohlcující zážitek AOC CU34G4Z disponuje 34″ VA panelem se zakřivením 1500R, které obklopuje váš zorný úhel a vytváří prostorový efekt. Rozlišení 3440 × 1440 pixelů v poměru 21:9 poskytuje dostatek pracovní plochy pro multitasking i široký záběr ve hrách. VA technologie přináší nativní kontrast 2500:1, díky čemuž tmavé scény ve hrách i filmech vypadají přesvědčivě. Co se týče barevného podání, monitor pokrývá 130,3 % sRGB a 88,7 % Adobe RGB s 10bitovou barevnou hloubkou. Maximální jas dosahuje 450 cd/m² a nechybí podpora HDR 400. Antireflexní povrch displeje pomáhá eliminovat odlesky v osvětlených místnostech. Parametry pro náročné hráče Obnovovací frekvence 240 Hz v kombinaci s odezvou 0,3 ms MPRT (respektive 1 ms GtG) řadí tento monitor mezi rychlé herní displeje. Technologie AMD FreeSync a Adaptive-Sync synchronizují obnovovací frekvenci s výkonem grafické karty, což eliminuje trhání obrazu. Pro majitele konzolí nové generace je k dispozici HDMI 2.1, které podporuje vyšší obnovovací frekvence. CHCI MONITOR V AKCI Monitor nabízí také funkci Low Blue Light pro redukci modrého světla a Flicker-free technologii, která omezuje blikání podsvícení. Režim PbP (Picture by Picture) umožňuje zobrazit dva zdroje vedle sebe na celé ploše displeje. Ergonomie a konektivita Stojan umožňuje nastavení výšky, náklonu i otočení. Pro montáž na rameno nebo na zeď slouží VESA 100×100. Na zadní straně najdete dva porty DisplayPort 1.4, dva HDMI 2.1 a USB rozbočovač pro snadné připojení periferií. Software G-Menu pak nabízí pohodlné ovládání nastavení monitoru přímo z počítače. Pro koho je monitor vhodný? AOC CU34G4Z ocení především hráči kompetitivních titulů, kteří chtějí kombinaci vysoké obnovovací frekvence s širokým zorným polem. Poměr 21:9 vynikne v závodních hrách, simulátorech i RPG titulech, kde nabízí lepší periferní přehled. Díky USB rozbočovači a ergonomickému stojanu se hodí i pro práci s více okny nebo streamování. KOUPIT AOC CU34G4Z Naopak pro profesionální grafiky a fotografy existují vhodnější alternativy s IPS panelem a širším pokrytím barevných prostorů. VA panel sice nabízí lepší kontrast, ale úhly pohledu a barevná přesnost nedosahují úrovně kvalitních IPS monitorů. Pokud hrajete převážně esportové tituly typu CS2 nebo Valorant, může vám lépe posloužit menší 27″ monitor s ještě vyšší obnovovací frekvencí a rychlejší odezvou. Uvažujete o pořízení širokoúhlého herního monitoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza aoc česko monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024