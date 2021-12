Android TV box je skvělou a poměrně levnou věcí, která dokáže vdechnout nový život staré televizi. Není tedy pochyb o tom, že se v mnoha domácnostech objevil pod stromečkem. Před několika měsíci jsme vám přinesli článek o těch nejlepších a nejdůležitějších Android TV aplikacích a dnes se podíváme na ty, které jsou vhodné pro hráče. Samozřejmě je tento článek určen spíše pro občasné hraní, hardcore hráči budou mít vždy minimálně herní konzoli.

1. Nvidia GeForce NOW

Za nás stále jedno z nejlepších řešení co se streamovaného hraní týče. Od té doby, co nemáme herní počítač a přesedlali jsme na iMac v kombinaci s herní konzolí nám občas tituly z PC chybí a právě GeForce NOW nám dokáže tento zážitek téměř plně nahradit. Za dobu co si Nvidia GeForce NOW předplácíme jsme na něm dohráli tituly jako Cyberpunk 2077 nebo Kingdom Come: Deliverance na střední obtížnost.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

How to install GeForce Now on any Android TV

Princip GeForce NOW funguje tak, že spolu s předplatným nezískáváte tituly, ale pronajímáte si vzdáleně výkonný stroj, na kterém pak můžete spouštět hry z platforem jako Steam, GOG nebo Epic. Pro jistotu se ale podívejte na seznam podporovaných titulů, abyste nebyli zklamaní. Velká spousta her totiž zatím bohužel chybí.

2. Xbox Cloud Gaming

Microsoft už delší dobu hovoří o tom, že svou aplikaci Xbox přinese i na Android TV, ovšem doposud tak neučinil. Naštěstí si můžete aplikaci nainstalovat bokem a užívat si spolu s předplatným Xbox Game Pass stovek různých titulů, které lze streamovat. Před nějakým časem jsme sami vyměnili Xbox Series X za Playstation 5, a tak nám některé tituly, jako třeba Forza Horizon 5 chybí, což téměř dokonale supluje tato aplikace. Vyzkoušeli jsme také remasterované GTA San Andreas a oba dva tituly jsou v pohodě hratelné.

How To Install & Play XBOX CLOUD on a Android TV Box

Tu a tam dojde ke kompresi obrazu, což je za nás ale menší zlo, než kdyby hra začala mít delší odezvu. Knihovna Xbox Game Pass vám zajistí, že budete mít co hrát po celý rok a až Microsoft vydá aplikaci oficiálně, nepochybujeme o tom, že se ještě zlepší optimalizace a zážitek bude ještě lepší. Nedávno navíc Xbox Cloud Gaming přesedlal z hardwaru Xbox One S na Xbox Series X, což je poznat nejen na kvalitě, ale také na velmi rychlém načítání her.

3. Google Stadia

Poslední aplikací, která stojí za zmínku je Google Stadia. Nejprve je potřeba říct, že Google má dle našeho názoru velice špatně vyřešený obchodní model. Hry si totiž kupujete přímo na platformu Stadia a tak kdybyste časem chtěli hrát na počítači, máte smůlu a musíte si tu stejnou hru koupit znovu na PC. Nehledě na to, že jsou jednotlivé tituly poměrně drahé. Řešením může být předplatné Stadia Pro, kde se nachází několik zajímavých titulů v ceně, ale s knihovnou Game Pass od Microsoftu se bohužel nemůže rovnat.

Stadia for Android TV Google LLC

Hands-on with Stadia for Android TV!

Trochu pokulhává také kvalita detailů v jednotlivých hrách, která je objektivně nejhorší ze všech tří. A proč ji sem tedy dáváme? V některých případech může mít totiž nejlepší odezvu, což je pro streamované hraní klíčové. Pokud se vám tedy zdá odezva u Xbox Cloud Gaming i Nvidia GeForce NOW příliš vysoká, můžete zkusit štěstí na Google Stadia.

Jakou streamovací službu používáte?