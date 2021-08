Cloudové hraní se rozrůstá každým rokem a v podstatě máme na tomto poli aktuálně tři velké hráče – Nvidii a její GeForce NOW, Google Stadia a také Xbox Cloud Gaming od Microsoftu. První jmenovanou službu jsme už testovali, druhou také (ale její přístup nám zkrátka nedává smysl) a třetí testujeme přibližně dva týdny. Můžeme si tak říct alespoň nějaké první pocity.

Co to je Xbox Cloud Gaming?

Xbox Cloud Gaming funguje na zařízeních s Androidem, iPhonech, iPadech a samozřejmě také počítačích s Windows či macOS přes prohlížeč. Jedná se o streamovací platformu, která je součástí nejvyššího předplatného Xbox Game Pass Ultimate a v celém propojení s Xboxem (popř. Windows 10 počítačem) dává dle našeho názoru největší smysl. Pořizovat si streamované hraní čistě kvůli tomu, abyste hráli na telefonu dle našeho názoru nedává příliš velký smysl.

Na malé obrazovce si prostě nikdy tak dobře nezahrajete. Jenže co když si pustíte hru doma, večer se jede důležitý závod a vy jedete s manželkou na chatu? To je pak velký problém. Díky Xbox Game Pass Ultimate a službě Xbox Cloud Gaming si ale můžete zahrát v podstatě kdekoliv a váš postup se vám ukládá napříč cloudovým hraním a zároveň hraním na Xboxu či PC. Můžete si tedy cestou v autobuse domů zahrát a jakmile přijdete domů, můžete na vašem zařízení pokračovat přesně tam, kde jste skončili v cloudu.

Jak je to s kvalitou obrazu?

Bohužel jsme náš Xbox Series X nedávno vyměnili za Playstation 5, takže toto spojení nemůžeme plně využít, tak jsme to vyzkoušeli alespoň ve spojení s počítačem, kde to vlastně funguje podobně. Několikrát se nám stalo, že jsme si chtěli zahrát na stolním PC, ale zároveň si chtěli lehnout. Tak jsme si prostě vzali hraní do postele a několik hodin strávili ve Forze Horizon 4. Microsoft samozřejmě v tomto ohledu myslel také na plynulost. Xbox Cloud Gaming běží v současné době v rozlišení 720p a při 30 FPS, ačkoliv se prý pracuje na Full HD. Na telefonech je to zcela dostačující, na tabletech a noteboocích také, ale pokud máte třeba nějaký větší monitor/televizi, je 720p málo.

Zkoušeli jsme hrát jak na 5G, tak na LTE, tak i na Wi-Fi a na všech sítích běžela služba většinu času bez problémů. Občas dojde k trhancům nebo menšímu záseku, ale všechny hry fungují bez potíží. Samozřejmě pokud nehrajete nějaké kompetitivní tituly, kde rozhoduje každá milisekunda. Pokud by vás zajímala spotřeba dat, tak ta se pohybuje okolo 2,3 GB za hodinu. Záleží tedy čistě na vašem tarifu.

Co nás však potěšilo je fakt, že se neustále rozrůstá knihovna her, u kterých nepotřebujete ovladač a jsou plně uzpůsobeny pro dotykové ovládání. A že se nejedná o ledajaké tituly, ale AAA hry jako je třeba Gears 5, Sea of Thieves nebo série The Walking Dead. Samozřejmě poslední jmenovaný titul je pro takové hraní nejvhodnější, ale s trochou cviku a šikovnosti si zvyknete i na střílečky. Jak jsme již zmínili na začátku článku, na Xbox Cloud Gaming nás nejvíce baví symbióza mezi cloudem a vašim herním zařízením, kdy si v podstatě můžete vaše hraní vzít kamkoliv, ale následně pokračovat pěkně na velké televizi/monitoru z pohodlí domova.

Xbox Game Pass Ultimate se vyplatí hned v několika ohledech

Pokud si navíc zaplatíte Xbox Game Pass Ultimate, dostanete nejen tuto službu, ale také všechny hry z knihovny Game Pass + EA Play. Kompletní nabídku si můžete projít na oficiálním webu, ale namátkou můžeme zmínit tituly jako Battlefield V, Control, DIRT 5, DOOM, Gears 5, Halo 5, Fallout 4 nebo Prey. Za cenu 339 Kč měsíčně (první měsíc můžete vyzkoušet za 26 Kč) tak dostanete obrovskou herní knihovnu do vašeho Xboxu, počítače s Windows 10 a získáte také službu Xbox Cloud Gaming. Službu budeme nadále testovat a vy se mezitím můžete ptát na cokoliv, co vás ohledně služby zajímá.

