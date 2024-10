Android 16 vylepší multitasking. Aplikace půjde spouštět unikátním způsobem

Google se připravuje na upgrade multitaskingu ve velkém stylu

Umožní umístit jakoukoli aplikaci do plovoucí bubliny

Funkci se podařilo povolit v nejnovější beta verzi Android 15 QPR1

Google zabral ve vývoji funkcí, usnadňujících práci s multitaskingem. Kromě desktopového režimu objevili specialisté z Android Authority novou funkci, která umožní spustit jakoukoliv aplikaci v bublině.

Už s uvedením Androidu 11 v roce 2020 představil Google novou funkci nazvanou bubbles API, která umožňuje aplikacím pro zasílání zpráv umístit konverzace do plovoucího okna. To je umístěno nad ostatními aplikacemi, takže můžete rychle zobrazit zprávy nebo na ně odpovídat. Až skončíte s chatováním, můžete plovoucí okno minimalizovat a změnit ho na malou plovoucí ikonu, na kterou můžete později klepnout a okno obnovit.

Problém s bubbles API je v tom, že funguje pouze pro oznámení o konverzacích. Teoreticky by většina aplikací pro Android měla fungovat dobře, i když bude umístěna v bublině. Google to nyní testuje tím, že vyvíjí funkci, která vám umožní umístit jakoukoli aplikaci pro Android do plovoucí bubliny. Mishaal Rahman z Android Authority zprovoznil tuto funkci v Androidu 15 QPR1 Beta 2.

Pixel Launcher přidá do kontextové nabídky tlačítko “bublina”, které se zobrazí, když stisknete a podržíte libovolnou aplikaci na domovské obrazovce. Klepnutím na toto tlačítko se aplikace – bez ohledu na to, jaká – otevře plovoucí bublinu, jak můžete vidět výše.

Android 15 QPR1 Beta 2 bubble anything

Nová funkce “bubble anything” systému Android rozhodně zlepší multitasking i na telefonech. Největší dopad bude mít ale na tablety. Je to proto, že když ji zkombinujete s funkcí bublinové lišty, na které Google pracuje pro tablety, získáte docela slušný zážitek. Ve videu vidíte, jak bude vypadat nová funkce v kombinaci se vzhledem bublinové lišty na tabletech.

Nelze říct, kdy a jestli vůbec bude tato funkce “bubble anything” spuštěna. Vzhledem k tomu, jak výrazně mění zážitek z multitaskingu, byste se dalo čekat, že ji Google uvede jako součást Androidu 16 v příštím roce. Google však nedávno spustil widgety pro okna na ploše a zamykací obrazovku na tabletech ve zdánlivě malé beta verzi QPR, takže kdo ví? Třeba se dočkáme dřív, než bychom mysleli.

Těšíte se, až budete spouštět aplikace v bublině?

Zdroj: AndroidAuthority