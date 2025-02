Google chce z Androidu udělat plnohodnotný systém pro počítače. Už teď lze v Linux Terminalu spustit Dooma

Reklama

Google chce z Androidu udělat plnohodnotný operační systém pro počítače. Aby toho dosáhl, musí být schopen spouštět příslušné aplikace. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je přidat podporu pro spouštění aplikací pro Linux, podobně jako tomu bylo u systému Chrome OS.

Android 16 a Linux Terminal

To je myšlenka aplikace Android Linux Terminal, na které Google pracuje posledních několik měsíců. Aktuální verze aplikace Terminál sice podporu pro spouštění grafických aplikací postrádá, ale to by se mohlo změnit v nadcházející verzi systému Android 16.

Linux Terminal systému Android je komplexní aplikace typu vše v jednom, která se propojuje s instancí distribuce Debian běžící ve virtuálním stroji. Aplikace se spoléhá na Android Virtualization Framework (AVF), což je sada rozhraní API, která umožňují hostitelskému zařízení Android spouštět jiné operační systémy prostřednictvím virtualizace. AVF je podporován mnoha různými zařízeními od různých výrobců OEM, s pozoruhodnou výjimkou Samsungu.

Aplikace Terminál se poprvé objevila v beta verzi Android 15 QPR2 jako možnost pro vývojáře. Od prvního veřejného vydání Google publikoval několik změn. Největší změny, na kterých společnost pracuje, včetně přidání podpory hardwarové akcelerace a plného grafického prostředí, však nebyly vydány v žádných veřejné verzi.

Specialisté z Android Authority využili toho, že Google na Terminálu pracuje otevřeně a zkompilovali si vlastní verzi s podporou akcelerace. Po několika dalších krocích byli nakonec schopni spustit Doom v terminálu telefonu Pixel 9 Pro. Doom běžel bez zvuku, na něm Google stále ještě pracuje.

Spuštění Doomu na telefonu není dnes nic mimořádného. Je to ale hezká demonstrace toho, kam Google kráčí ve vývoji Androidu jako systému pro stolní počítače.

Dává vám snažení Google smysl?

Zdroj: AndroidAuthority