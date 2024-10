Linuxové aplikace na mobilu s Androidem? Díky Googlu možná brzy realita!

Dnešní mobily disponují dostatečným výkonem pro spouštění desktopových aplikací

Omezuje je pouze systém, který s nimi není kompatibilní

Google začal vyvíjet Terminál s možností spouštět linuxovou distribuci Debian

Dnešní moderní telefony disponují výkonem, který běžně přesahuje výkon běžných počítačů. Rozlišení a velikost displejů také roste, navíc jsou podporovány externí displeje a i jiné periferie. Proto je škoda, že na nich nemůžeme spouštět aplikace, určené pro počítače. Google si řekl, že je třeba to změnit a začal vyvíjet aplikaci Terminál pro Android s plnohodnotnou podporou Linuxu.

Jde na to od lesa. Do prostředí aplikace Terminál bude instalován obraz distribuce Debian. Terminál se k ní pak připojuje přes lokální adresu jako k virtuálnímu počítači. Částečně je možné to rozchodit už teď, ale Google pracuje na uživatelsky přívětivějším řešení. Navíc současná implementace je víceméně neoficiální a je třeba několika hacků ve vývojářských nastaveních, aby to aspoň nějak fungovalo.

Android Linux Terminál

Google vydal aktualizaci, v jejímž popisu je zmínka o sloučení Instalátoru Linuxu s Terminálem. Pokud vás zajímá, jak to bude vypadat, mrkněte na video na serveru Android Authority. Zajímavé je, že tato funkce se testuje na tabletech a telefonem, ne jen na chromeboocích, pro které byla původně určena. To znamená, že bychom mohli časem spouštět na mobilu třeba Gimp?

O něco podobného se před časem pokoušel i Samsung, který vyvíjel Linux pro Dex. Bohužel projekt nedotáhl do konce a ukončil ho ještě v beta verzi.

Využili byste Linux na mobilním telefonu?

Zdroj: AndroidAuthority