Návod pro začátečníky: Jak ve Windows 11 aktivovat linuxový příkaz sudo

Příkaz sudo je populární ve světě Linuxu

Spouští příkazy pod právy roota (administrátora)

Windows 11 ho přidaly v poslední aktualizaci 24H2

Sudo notepad.exe – dobrý vtip, že? Od poslední aktualizace Windows 11 24H2 je to ale realita! Microsoft zavedl podporu tohoto příkazu, musíte si jej ale povolit v nastavení systému Pro vývojáře. Lidem, kteří využívají více klávesnici než myš, novinka ušetří klikání.

Pokud chcete příkaz aktivovat, jděte do Nastavení (Win + I) a tam najděte položky Systém. Zhruba uprostřed je položka Pro vývojáře. A zde skoro úplně dole je hledaná položka Povolit sudo. Pokud kliknete na rozbalovací šipku, zobrazí se další nastavení. Můžete v něm nastavit, jak bude systém aplikace spouštět. Po povolení není třeba restart, změna se projeví okamžitě.

Sudo ve Windows 11

Hodí se to například, když chcete editovat soubor hosts. Používám Total Commander, ale když už doklikám do příslušného adresáře, musím nějak spustit notepad nebo jiný textový editor s administrátorskými právy. Doteď to většinou znamenalo zavření Total Commanderu, jeho nové spuštění jako správce a proklikávání se k cíli. Nyní stačí v adresáři c:\Windows\System32\drivers\etc\ napsat příkaz:

sudo notepad c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

a spustí se notepad s administrátorskými právy a můžu hned změnit nastavení. Pozor, pokud máte aktivní UAC (což doporučuju), zobrazí se vám systémová výzva.

Zdroj: vlastní