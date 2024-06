Pod Windows je třeba spouštět některé aplikace jako správce

Běžné metody vyžadují potvrzení UAC. Jeho zakázání je vyloženě špatný nápad

Existuje trik, jak spustit aplikaci jako správce bez dalších potvrzování

Pokud pracujete s Windows, setkáváte se občas s nutností spustit nějakou aplikaci jako správce, jinak nemusí správně fungovat. Může se jednat o vývojové prostředí, ale také příkazový řádek. Windows nabízí několik způsobů, jak tohoto dosáhnout. my si ukážeme čtyři od nejjednoduššího až po nepříliš známý trik.

Obsah

Spustit jako správce

Toto je nejjednodušší metoda. Najdete zástupce nebo spustitelný soubor, kliknete pravým tlačítkem a vyberete Spustit jako správce. Funguje to na ploše i v nabídce Start. Tam máte dokonce tuhle volbu nachystanou.

Úprava zástupce

Pokud spouštíte nějakou aplikaci jako správce často, může být výhodné vytvořit si zástupce, který rovnou zařídí spuštění jako správce. Zástupce vytvoříte jako obvykle, pak na něm kliknete pravým tlačítkem a vyberete Vlastnosti. Zde zvolíte záložku Kompatibilita a zatrhnete Spustit tento program jako správce.





Klávesová zkratka

Používáte klávesové zkratky? Pokud jste jako ryba ve vodě, když držíte klávesnici a spouštíte třeba Příkazový řádek sekvencí „Win+R, cmd, enter“, zkuste během odesílání příkazu držet ještě klávesy Shift a Ctrl. Tato kombinace kláves způsobí, že se aplikace spustí se zvýšenými oprávněními.



UAC

Drobnou nevýhodou popsaných řešení je, že při standardním nastavení zabezpečení systému se zobrazí varování a vy musíte potvrdit, že se aplikace skutečně může spustit pod správcem. Méně seriózní návod by vás nyní navedly k vypnutí UAC (User Access Control, tak se to jmenuje), ale my ukážeme, jak spustit aplikace jako správce bez varování UAC, a to naprosto korektně.





Plánovač úloh

Trik spočívá v tom, že si vytvoříme naplánovanou úlohu, která bude spouštěna pod účtem správce. Je to trochu složitější, ale stojí to za to.

Nejprve spustíme Plánovač úloh. Nejjednodušší bude kliknout na Start a začít psát. Pak stačí stisknout Enter.

V pravé části zvolíme Vytvořit novou úlohu.

Vyplníme jméno úlohy. Zde zadejte něco ne moc kreativního, budete to ještě potřebovat. Ideálně kratší text anglickou abecedou. Důležité je zatrhnout políčko Spustit s nejvyššími oprávněními. Dále kliknete na tlačítko Nová. Otevře se další okno a zde v záložce Akce vyberete Spustit program a v políčku Program či skript vyplníte cestu k souboru, který chcete spouštět. Pak přepnete na záložku Nastavení a dole vyberete Spustit novou instanci paralelně. To abyste mohli spouštět aplikaci vícekrát najednou.

Potvrdíme všechny dialogy, systém se nás může zeptat na přihlašovací informace a jednou zobrazit varování UAC, ale slibujeme, že to je naposledy.

Zkontrolujeme, že se úloha vytvořila, a že je název správně. Nyní si můžeme úlohu vyzkoušet. Stiskneme klávesovou zkratku Win+R, zobrazí se dialog pro spuštění aplikace a zadáme tento příkaz (místo TotalCmdAdmin použijeme název úlohy):

schtasks /run /tn TotalCmdAdmin

Pak stiskneme Enter (bez Ctrl a Shift, jen enter). Měl by se spustit Total Commander, případně aplikace, kterou jste zadali. Můžete zkontrolovat, že běží se zvýšenými oprávněními. To poznáte podle šipečky v záhlaví okna.

Samozřejmě nebudete spouštět Total Commander takto krkolomně. Vytvoříte si soubor typu .CMD nebo .BAT a příkaz schováte do něho. Soubor pak uložíte do složky, která je obsažena s systémové proměnné PATH. Tato metoda je vhodná pro aplikace, které jako správce spouštíte pravidelně.

Zdroj: vlastní