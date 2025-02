Android 16 udělal další krok k velkému systému. Umožní nastavit vlastní klávesové zkratky na fyzické klávesnici

Google se snaží prosadit Android jako plnohodnotný operační systém, který by byl vhodný i pro stolní počítače. Jednou z věcí, které Androidu chybí, je možnost nastavení vlastních klávesových zkratek. To nevadí na mobilu, ale už na tabletu nebo dokonce na velkém počítači to může být zásadní nedostatek. Ten řeší Android 16 beta 2.

Klávesové zkratky jako takové v systému Android podporované jsou, ale není možné je měnit. To je možné až v Androidu 16 beta 2. I zde je ale omezení. Jedním z nich je minimální šířka 600 dp, což splňují spíše tablety. Je ale možné toto nastavení změnit ve vývojářských možnostech.

Android 16 beta 2

Přesto, že jsem minimální šířku na svém telefonu Pixel 8a změnil a požadovanou verzi systému Android 16 mám naisnatlovanou, nastavení se neukázalo. Budeme tak muset vzít za vděk videem z Android Authority. Zde se můžete podívat, jak se nové nastavení chová a co umí. Přizpůsobit nejdou všechny zkratky. Seznam těch, které přizpůsobit jdou, je zde:

Systém

Otevřít seznam aplikací (přizpůsobitelné)

Přejít na domovskou obrazovku (přizpůsobitelné)

Zobrazit poslední aplikace (přizpůsobitelné)

Procházení posledních aplikací vpřed

Procházení posledních aplikací zpět

Zpět (přizpůsobitelné)

Pořídit snímek obrazovky (přizpůsobitelné)

Zobrazit zkratky (přizpůsobitelné)

Zobrazit oznámení (přizpůsobitelné)

Zamykací obrazovka (přizpůsobitelná)

Udělat poznámku (přizpůsobitelné)

Otevřená nastavení (přizpůsobitelná)

Otevřený asistent (přizpůsobitelný)

Běh více úloh

Použijte rozdělenou obrazovku s aplikací vpravo (přizpůsobitelné)

Použijte rozdělenou obrazovku s aplikací vlevo (přizpůsobitelné)

Přepnutí na celou obrazovku (přizpůsobitelné)

Zástupci aplikací

Kalkulačka (přizpůsobitelná)

Kalendář (přizpůsobitelný)

Chrome (přizpůsobitelný)

Kontakty (přizpůsobitelné)

Gmail (přizpůsobitelný)

Mapy (přizpůsobitelné)

YouTube (přizpůsobitelné)

Vstup

Přepnout na další jazyk

Přepnout na předchozí jazyk

Není možné přizpůsobit zkratky v aplikacích jako je Chrome nebo GBoard.

Využíváte klávesové zkratky?

Zdroj: AndroidAuthority