Android 15 významně ztíží život zlodějům! Víme jak učiní krádež telefonu neatraktivní

Jedním z častých důvodů pro koupi nového telefonu je bohužel krádež toho starého. Zatímco žádný software nemůže zabránit tomu, aby vám někdo mobil vytrhnul z ruky nebo vytáhnul z kapsy, je možné snížit motivaci nepoctivců a učinit krádež telefonu méně atraktivní.

Jedna taková metoda už existuje a jmenuje se FRP (Factory Reset Protection) a slouží k tomu, aby nebylo možné telefon neoprávněně uvést do továrního nastavení. Pokud má telefon nastavený zámek obrazovky, není možné vyvolat factory reset standardním způsobem a jediná možnost je nabootovat do recovery konzole a provést tam vymazání dat. Jenže při dalším startu bude telefon chtít přihlášení k původnímu účtu, který zloděj samozřejmě nezná a telefon je proto neprodejný.

FRP a jeho obcházení

Žádná ochrana není stoprocentní a FRP také ne. Existují metody, jak toto zabezpečení obejít a většina z nich spočívá v tom, že se klikáním na různé podnabídky dostanete mimo instalačního průvodce a podaří se vám přes nastavení telefonu vyvolat korektní factory reset. Google ve spolupráci s výrobci samozřejmě každý objevený způsob rychle zablokují, ale chvíli to trvá a u starších telefonů už oprava nemusí ani přijít.

Google vylepšuje ochranu

Google v Androidu 15 zavedl několik změn, které mají ztížit obejítí FRP. Nebudeme zacházet do detailů ohledně toho, jak FRP funguje. Stačí vědět, že existuje speciální úložiště, kam si telefon uloží klíč, který blokuje případnou novou instalaci. Tento klíč přežije factory reset a maže se speciálním postupem, který není uživatelsky přístupný.

Problém byl v tom, že například úspěšné opuštění instalačního průvodce vedlo k tomu, že klíč byl deaktivován. Google proto zavedl několik změn:

Povolením nastavení odemykání OEM již nezabráníte aktivaci FRP. Vynecháním průvodce nastavením již FRP nedeaktivujete. Omezení FRP budou platit, dokud neověříte vlastnictví zařízení přihlášením. Přidání nového účtu Google je blokováno. Nastavení PIN nebo hesla na zamykací obrazovce je blokováno. Instalace nových aplikací je blokována.

Jak to změní krádež telefonu?

Jak zmiňují specialisté z Android Authority a jak vyplývá z předchozího textu, zvláště druhá položka je velmi důležitá. Pokud se nově nenechavci i podaří nějakým trikem dostat z instalačního průvodce, nebude mu to nic platné. Pátá změna je pak vyloženě geniální, protože i kdyby se nějak nový majitel dostal skrz ochranný dialog, nenainstaluje si žádnou novou aplikaci.

Pokud kupujete telefon z druhé ruky od neznámého člověka, v každém případě si projděte před převzetím průvodce nastavením. Pokud se telefon dotáže na přihlašovací údaje a prodávající je nebude znát, jedná se s největší pravděpodobností o kradený telefon.

Kromě toho Google poskytl výrobcům k dispozici nové rozhraní, kterým mohou FRP rozšířit o vlastní ochrany a krádež telefonu dále zkomplikovat. Je tedy klidně možné, že kromě účtu Google bude telefon vyžadovat i účet u výrobce telefonu. To je ale zrovna krok, ze kterého bych velkou radost neměl, protože by to mohlo vést k vynucování zakládání dalších účtů a snazšímu sledování ze strany výrobce telefonu.

Co udělat, pokud dojde ke krádeži telefonu

Když už se stane, že o telefon přijdete, je důležité nezpanikařit a podniknout několik základních kroků.

Zablokujte telefon na dálku: pomocí nástrojů systému (Najdi moje zařízení a další) můžete telefon zablokovat, případně i vymazat jeho obsah.

Lokalizujte telefon: je možné, že vám telefon jen vypadl z kapsy a někde leží. Pokud se jedná o bezpečné místo, zkuste se tam podívat.

Zablokujte SIM: v případě, že jste ztratili naději na rychlé navrácení telefonu (ale moc dlouho nečekejte) kontaktujte operátora a zablokujte SIM. Zvláště v zahraničí se telefony kradou ne kvůli vlastnímu zařízení, ale proto, že zloději z něj vyjmou SIM a zavolají na drahá zpoplatněná čísla. Vám pak může přijít účet vyšší, než byla cena telefonu. Můžete také nechat zablokovat telefon podle IMEI, konkrétní postup vám sdělí operátor.

Kontaktujte Policii: sepište hlášení o krádeži, budete ho potřebovat mimo jiné pro pojišťovnu.

Změňte hesla, odhlaste se ze všech zařízeních, zkontrolujte podezřelou aktivitu. Nepotvrzujte žádné přihlášení, u které si nejste naprosto jisti.

Zdroj: AndroidAuthority