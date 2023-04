Vychází Android 14 Beta 1.1. Součástí jsou důležité opravy

Společnost Google v první polovině dubna ukončila vydávání vývojářských náhledů k systému Android 14 a vypustila do světa (resp. zatím jen do telefonů Pixel) jeho první veřejnou beta verzi. Ti, kteří měli možnost tuto verzi vyzkoušet, záhy zjistili, že je celkem hodně “zasekaná”, plná chyb a nedotažených věcí. Jde například o nefunkční čtečku otisků nebo úplné padání systému. To se samozřejmě dá v této fázi pochopit, nicméně je fajn, že už vychází beta 1.1, která řadu problémů odstraňuje. Telefony se totiž zatím nedaly úplně pohodlně používat.

Android 14 Beta 1.1 – seznam novinek

Byl opraven problém, kdy při pokusu o přístup k obrazovce Tapeta a styl prostřednictvím aplikace Nastavení nebo dlouhým stisknutím z domovské obrazovky docházelo k pádu uživatelského rozhraní systému. (problém č. 277938424)

Opraveny některé problémy, které znemožňovaly použití odemykání otiskem prstu. (Číslo problému #272403537)

Opraven problém, kdy se na stavovém řádku nezobrazovala mobilní síť. (Číslo problému #277892134)

Opraven problém, který v některých případech znemožňoval detekci nebo aktivaci karty SIM nebo eSIM. (Číslo problému #278026119)

Opraven problém, při kterém se na zamykací obrazovce zobrazovala zpráva s nevyřešeným zástupným řetězcem, když byl povolen inteligentní zámek. (Věc č. 278011057)

Zdroj: apolice