Systém Android 13 nabídne oproti současné verzi spíše minoritní změny. K přepracování designu či dalších (na oko) podstatných novinek není žádný důvod. Teprve s Androidem 12 jsme se totiž dočkali designového jazyka Material You a podle všeho se jím bude Google řídit několik dalších let. Jednou z věcí, na které chce ale americká firma ještě více zapracovat je zabezpečení a soukromí.

V Android 13 Developer Preview 2 s největší pravděpodobností dojde ke skloubení právě těchto nabídek v nastavení, aby se ušetřilo nějaké to místo. Jako první si této změny všiml Mishaal Rahman, který se podělil o screenshoty. Nabídka je nově označována jako Security & Privacy (Zabezpečení & Soukromí), přičemž v popisu se vyskytují klíčová slova oprávnění, zamčená obrazovka a bezpečnost aplikací. Stejný autor ale podotýká, že doposud není tato nabídka plně funkční a tak je možné, že dojde k dalším změnám.

In Android 13, Google is testing combining the "security" and "privacy" settings into one page called "security & privacy". It isn't fully working, though. pic.twitter.com/F7b6AWwSke

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022