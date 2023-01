Android 13 dostane skvěle vylepšené nahrávání obrazovky

Ať už jednou za čas potřebujete zachytit video na sociálních sítích nebo třeba někomu prakticky demonstrovat nějaký postup, pravděpodobně jste seznámení s možností nahrávat v systému Android obrazovku. Už nyní je tato funkce velmi užitečná, nicméně plánovaná aktualizace pro systém Android 13 z ní snad již brzy udělá ještě mnohem praktičtější a přívětivější pomůcku. Nahrávání obrazovky totiž bude možné omezit pouze na jednu konkrétní aplikaci.

Ve vydání Android 13 QPR2 Beta 2 se podařilo najít a spustit zatím stále vyvíjené “partial screen sharing” neboli částečné sdílení obrazovky. Slovo sdílení je trochu matoucí, za novinkou se skutečně nachází i kýžené upravené nahrávání, tedy pořizování záznamu. Nové prostředí pro nahrávání dá podle všeho uživateli na výběr, zda chce zaznamenat dění obecně na celém displeji, nebo jen v jedné aplikaci. Dál zde budou volby, zda má video obsahovat i zvuk a zvýraznění dotyků.

Here's a look at the "partial screen sharing" feature in Android 13 that I previously told y'all about. There's a dropdown toggle in the screen recorder dialog that lets you record the entire screen or record a single app. This UI might change in the future, though. pic.twitter.com/YaAcXjJQ0L

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 24, 2023