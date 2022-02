Rádi ladíte barvy ikon? Android 13 vám udělá velkou radost

Patříte mezi vizuálně založené uživatele, kteří chtějí mít ikony na ploše mobilního telefonu sjednocené do jednoho stylu? A ideálně do nějakého minimalistického, dvoubarevného? V současné chvíli se dá něco takového provést v podstatě jen za použití launcheru a speciální sady zástupců, přičemž jejich vzhled ovlivňuje pouze nějaký rámeček či překryvná vrstva a ikony se nepřebarvují dokonale celé. Android 13 by měl v tomto ohledu přijít s velkou změnou. Nejspíš se v něm objeví obecný dynamický styl ikon.

Jak naznačuje nedávno vydaný vývojářský náhled třinácté generace systému, Google by chtěl přímo vývojářům aplikací nabídnout možnost připravit nejen klasické ikony, ale také přizpůsobitelné verze pro styl Material You a světlý i tmavý režim současně. Pokud tedy autoři aplikací přichystají kromě klasického zástupce i patřičnou šablonu pro zjednodušené vyobrazení ikony aplikace, může být výsledkem pěkně sjednocená plocha.

Vzhled grafických zástupců by měl ovlivňovat nejen světlý a tmavý režim, ale právě i dynamický styl Material You dle barvy tapety. V současnosti to umí základní Google aplikace. Zamýšlená celosystémová novinka bude pochopitelně fungovat nejlépe v případě, kdy tímto způsobem své ikonky připraví vývojáři všech aplikací, které si chcete na plochu hodit. Pokud se tak nestane, pravděpodobně se na ploše objeví běžná barevná verze. Nicméně Android 13 je stále v horké fázi vývoje, takže se to může změnit.

Jaké máte nyní nastavené ikony?

Zdroj: apolice