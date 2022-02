Minulý rok spatřila světlo světa první verze Androidu 12 v únoru a ani letos tomu není jinak. Google oficiálně vypustil Android 13 Developer Preview, která sice pochopitelně neodhaluje vše, na co se můžeme u nového systému těšit, ale dává nám zajímavý pohled na to, čeho chce letos americká firma s novou verzí dosáhnout. Pojďme se tedy podívat na ty nejpodstatnější novinky a rovněž si prozradíme, na které telefony se podívá.

Jednotnější ikony u všech aplikací

Android 12 přinesl jednu z největších designových změn v historii a to skrz jazyk Material You. Podle očekávání s ní má Google velké plány a to se promítne i do systému Android 13, který mimochodem nese označení tiramisu. Ikony aplikací lze již v Androidu 12 (bavíme-li se o Pixelech) zbarvit tak, aby ladily se zbytkem systému. Momentálně však tato vychytávka funguje pouze na aplikacích od Googlu, což se změní. V Androidu 13 bude možné zbarvit všechny ikony, které jsou jednobarevné. Jako první se novinka objeví samozřejmě na telefonech Google Pixel, ale firma spolupracuje i s dalšími výrobci.

Android 13 si vezme vychytávku z iOS

Americký gigant již delší dobu klade velký důraz také na soukromí a zabezpečení. Vezme si tedy příklad z iOS a pokud bude určitá aplikace vyžadovat přístup k fotografiím, nemusíte ji poskytovat celou vaší galerií, nýbrž pouze vámi vybrané fotografie a videa. Mimochodem tuto funkci plánuje Google přinést také na systémy Android 11 a Android 12. Systém dokáže rovněž skrýt vaší polohu před Wi-Fi sítí.

Android 13 Developer Preview 1: Top new features!

Změna jazyku v jednotlivých aplikacích

Google rovněž umožní nastavit si jazyk pro jednotlivou aplikaci. Může se to zdát jako hloupost, ale v několika případech může být tato možnost prospěšná. Co třeba když v aplikaci není čeština, tak se vám automaticky hodí do angličtiny, ale vy například umíte lépe rusky? Pak se vám bude hodit.

Které Pixely se dočkají systému Android 13?

Android 13 vyjde na telefony Google Pixel 4 a novější. Majitelé telefonů Pixel 3, 3 XL nebo 3a tak mají smůlu a Android 12 je posledním systémem, který mohou používat. První beta verze bychom se měli dočkat v dubnu, přičemž stabilního systému pak v červenci.

Jaké novinky byste chtěli vidět v novém Androidu?

