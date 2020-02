Jste nedočkaví? Android 12 by mohl spustit hru už před úplným stažením

Zejména hráčům objemných mobilních her se bude líbit novinka, na které právě pracuje Google. Americký technologický gigant vyvíjí vlastní “Incremental File System” (volně přeloženo jako Narůstající systém souborů), díky kterému by bylo možné spouštět aplikace a hry před jejich úplným stažením do přístroje. A to nejen z internetu, ale třeba i z USB úložiště nebo při Bluetooth přenosu. Myšlenka je založena na tom, že jsou aplikace a hry složeny z méně či více takzvaných “assetů” neboli balíků se zdrojovými daty. Teoreticky je tak možné například stahovat hru o velikosti 5 GB, ale už po stažení prvních 100 MB ji spustit třeba do úvodního menu a pustit si intro. Mezitím se budou do telefonu stahovat další části. Neúplně stažené hry a další aplikace by mohl umět spouštět Android 12. Odhadem v roce 2021.

Aby bylo možné tento proces aplikovat, Google sáhl přímo do kernelu (softwarového jádra) Linuxu. V něm nahradil původní souborový systém s názvem Filesystem in Userspace (FUSE) zmíněným vlastním řešením Incremental File System. Od některých Linux uživatelů za to okamžitě schytal kritiku, ale firma svůj krok obhajuje i dalšími důvody, nejen možností rychlejšího spouštěním aplikací. Nový systém se teď testuje například v Pixelech 4 XL. Pevné zařazení funkce, která by mohla výše uvedeným způsobem ovlivnit třeba i hry, se očekává v roce 2021, kdy má vyjít Android 12. Do toho letošního se to asi nestihne.

K čemu by ve výsledku mohlo něco takového být? Zaprvé určitě v situaci, kdy stahujete obrovskou hru a nemůžete se dočkat jejího hraní. Hodit se to ale může i těm, kteří v telefonech potřebují otestovat za krátkou dobu několik nástrojů. Takto je nebudou muset stahovat kompletně a dostanou se třeba minimálně do hlavního menu. Své využití by měli i samotní autoři aplikací. Výhodou řešení Incremental File System má být také fakt, že se s ním nebudou muset vypořádat vývojáři. Jejich aplikace a hry by takto měl Android 12 díky přestavbě samotného kernelu spustit automaticky.

Přijde vám taková možnost užitečná?

Zdroj: XDA