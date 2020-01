Android 10 dostává na řadě Galaxy S10 první update. Co vylepšuje?

Samsung Galaxy S10 začal dostávat aktualizaci na nejnovější Android 10 v České republice již v polovině prosince, ovšem až do včerejšího večera to byl poslední update, který společnost na tento telefon vydala. Včera Samsung v Česku uvolnil další aktualizaci, která by měla opravovat několik chyb a přináší nové bezpečnostní záplaty.

Samsung se nyní soustředí na testování Androidu 10 pro některá starší zařízení. Na konci prosince začal dostávat nejnovější systém taktéž starší Galaxy Note 9. Nový Android začínají taktéž vyhlížet majitelé řady Galaxy S9, kde by měl být dostupný nejpozději do konce ledna. Aktualizaci je možné stáhnout skrz Nastavení > Aktualizace softwaru. Nese označení G975FXXS3BSL4 a má velikost přibližně 130 MB dle daného modelu. Kromě oprav mnoha chyb se dostalo také na vylepšení optimalizace a lednové bezpečnostní záplaty.

Kromě toho se na některých serverech začíná spekulovat o tom, že chce Samsung udržet Galaxy S10 dlouho při životě. Dle některých zpráv by měl telefon dostat také nadcházející Android 11, ovšem na oficiální potvrzení si ještě nějaký čas počkáme.

Máte nový Android 10 na svém Galaxy S10?

