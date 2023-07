Výtvory AI půjdou lépe poznat. Přibude v nich “vodoznak”

Jednou z hrozeb AI nástrojů pro vytváření obsahu je potenciální zneužití výsledných výtvorů k šíření fake news, dezinformací a celkové zmatení z toho, co je a není “reálné”. Společnosti, které za těmito AI nástroji stojí, stále hledají způsoby, jak díla ponechat co nejvíce neregulovaná, ale udržet přitom na vysoké úrovni jakousi etiku a společenskou odpovědnost. V rámci těchto snah se nyní giganti jako Open AI (tvůrce ChatGPT či DALL-E), Meta Inc., Microsoft či Alphabet zavázali, že do výtvorů například zavedou takzvaný vodoznak.

Přední společnosti zabývající se umělou inteligencí se domluvily s Bílým domem, že zavedou opatření, jako je označování obsahu generovaného umělou inteligencí vodoznakem, aby přispěly k větší bezpečnosti této technologie, uvedla Bidenova administrativa. Firmy se konkrétně zavázaly, že budou systémy před jejich zveřejněním důkladně testovat a sdílet informace o tom, jak snížit rizika a investovat do kybernetické bezpečnosti. Tento krok je považován za vítězství Bidenovy administrativy ve snaze regulovat AI.

V rámci tohoto úsilí se sedm společností zavázalo vyvinout systém “vodoznaku” pro všechny formy obsahu, od textu, obrázků a zvuku až po videa generovaná umělou inteligencí, aby uživatelé věděli, kdy byla tato technologie použita. Tento vodoznak pravděpodobně usnadní uživatelům odhalit deep-fake obrázky nebo zvuky, které mohou například zobrazovat násilí, k němuž nedošlo, a zamezí vytvářet lepší podvod nebo zkreslovat fotografii politika tak, aby ho postavily do nelichotivého světla.

Jak velký strach máte z působení AI?

Zdroj: gadgets360