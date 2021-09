5 tipů na zboží z Číny: Lepší adaptér k vašemu mobilu

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z Číny. Zvládá váš telefon větší nabíjecí výkon než jaký je schopný poskytnout adaptér do zásuvky? Nebo by se vám třeba hodila nabíječka, která má více USB výstupů? Případně jste si pořídili zařízení, které má v balení pouhý kabel? Tak to se pravděpodobně poohlížíte přesně po tom, co vám chceme doporučit v dnešní hlavní pětici produktů ze serveru AliExpress.

Nabíječky (nebo jinak také adaptéry) jsme vybírali od již prověřených značek a podle hodnocení zákazníků. U takového zařízení pochopitelně není dobrý nápad zkoušet štěstí se zajícem v pytli. Pokud se přece jen rozhodnete koupit nabíječku v Číně, v našem výběru byste se neměli spálit.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

TOPK B210P 20W

Středně výkonný pomocník, který u klasické USB zdířky disponuje standardem QuickCharge 3.0 a u USB-C konektoru 20W Power Delivery. Po bezmála čtyřech tisících objednávek a 1700 hodnoceních má skóre 4,8 hvězdičky.

Cena: 220 Kč

UGREEN 65W GaN

Mnohem silnější kalibr, který si už poradí třeba i s napájením notebooku. Konkrétně ve variantě se třemi USB-C konektory a jedou běžnou USB zdířkou splňuje standard GaN. S příplatkem ho můžete mít rychleji z Belgie. Má 4,9 hvězdičky po více než třech tisících hodnocení.

Cena: 870 Kč

Baseus 10W Dual USB adaptér

Levná a přitom spolehlivá volba pro uživatele, kteří nepotřebují nabíjet rychle a naopak raději šetří životnost baterie. Nabíječka má dvě USB zdířky a běžný 2A nabíjecí proud. Od cca 1500 zákazníků dostala zatím 4,9 hvězdičky.

Cena: 180 Kč

USLION 48W nabíječka

Středně výkonný, ale aktuálně hlavně cenově velmi zajímavý adaptér se čtyřmi USB konektory a standardem QuickCharge 3.0. Má přes osm tisíc objednávek, dva tisíce hodnocení a celkově 4,8 hvězdičky.

Test: Funguje levné Netflix, Spotify a YouTube premium přes AliExpress? čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Cena: 120 Kč

Originální 18W nabíječka od Xiaomi

Jeden ze základních modelů, které čínská firma přidává ke svým telefonům. Osmnáctiwattový výkon je lehce nad základní hladinou a jde o střední cestu mezi rychlostí a šetrností. Po téměř tisícovce hodnocení má tento adaptér 4,8 hvězdičky.

Cena: 180 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Zastáváte pomalé, nebo rychlé nabíjení?