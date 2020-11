5 tipů na zajímavé zboží z Číny #282: Předvánoční inspirace 2020 #3

Nezadržitelně se blíží prosinec a shánění vánočních dárků už je pro mnohé v plném proudu. Někdo už finišuje, další má termín nákupu v nedohlednu. Pokud nicméně máte v úmyslu potěšit něčím, co se dá objednat z čínských obchodů, tento moment už je celkem riskantní objednávat přímo z Číny. Proto pokračujeme v tipech na zboží, které se nachází v evropských skladech. A má tedy šanci přijít ještě před zazvoněním u stromečku. Dnes hlavní tip představuje trochu netradičně mobilní telefon – POCO M3. A to z toho důvodu, že je skutečně hodně zajímavý, byl představen před pár hodinami a oficiální prodejní kanál je právě čínský e-shop AliExpress. Snad ale zaujme celá pětice vybraných produktů…

Nezapomeňte na Black Friday 27. listopadu je oficiální termín oblíbené akce Black Friday. V obchodech si tedy pohlídejte, zda případná aktuální sleva nebude s tímto termínem buď končit, nebo naopak nezačne platit ještě větší. Můžete ušetřit spousty peněz.

Mobilní telefon POCO M3 jako hlavní tip

Dřívější dceřiná značka čínského Xiaomi se letos pěkně předvádí. Po úspěchu a extrémní popularitě modelu X3 přichází méně vybavený, levnější, ale velmi sympaticky vybavený telefon s označením M3. Mezi jeho přednosti patří například 6000mAh baterie nebo 48megapixelový foťák. Na podrobné specifikace se můžete mrknout do článku o oficiálním představení. POZOR: Za současnou cenu na AliExpressu telefon nekupujte. Není platná. Počkejte si na pátek 27. listopadu.

Cena: 3 300 Kč (varianta 4/128 GB)

3D tiskárna CREALITY Ender-3 / Ender-3X

Pokud máte v plánu někomu pod stromeček naložit 3D tiskárnu, tuto byste neměli při výběru minout. Za velmi sympatickou cenu nabízí tiskový prostor 220x220x250 milimetrů a rychlost 180 mm za sekundu. Ve variantě Ender 3-X je k tiskárně podkladové sklo a sada trysek. Můžete objednávat dokonce i z ČR skladu.

Cena: 3 900 Kč

Skládací softbox na produktové focení

Jak zkušení fotografové potvrdí, precizní focení produktů se bez softboxu, neboli zdroje měkkého světla vhodnému k zachytávání drobných předmětů, prostě neobejde. Jestli vám taková výbava chybí, nechejte se inspirovat. Varianta s hranou o velikosti 50 cm je dostupná i v ČR skladu.

Cena: 1 250 Kč

Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition

Jeden z několika routerů oblíbené značky Xiaomi. Patří k těm méně vybaveným, ale v pohodě nabídne vysílání 2,4GHz i 5GHz sítě a lepší výkon díky čtyřem anténám a dvoujádrovému procesoru. Právě lepší čipset a gigabitová přenosová rychlost jej odlišují od klasického modelu 4A. Za uvedenou cenu objednávejte ze Španělska.

Cena: 811 Kč

Přenosný vysavač Baseus A2

Uklízení je nekonečný proces. Co takhle si ho alespoň trochu usnadnit přenosným a přitom výkonným vysavačem, který se postará i o nejmenší detaily? Má v sobě HEPA filtr a má tah 5000 pa. Přitom ho v pohodě schováte do přihrádky či do kapsy sedáku v autě nebo do šuplíku v kanceláři. Za uvedenou cenu ho můžete objednat ze Španělska.

Cena: 962 Kč

