4 nejzajímavější funkce systému One UI 4 s Androidem 12

Samsung začal rozesílat aktualizaci na One UI 4 na velké množství zařízení. Mezi ně se konečně dostal také náš každodenní telefon, Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Systém tedy máme možnost používat asi týden a tak jsme se rozhodli, že vám dáme vědět o nejzajímavějších funkcích, které se nám doposud podařilo objevit.

Material You design

Když Google na své loňské konferenci I/O představil nový Material You design, nebylo úplně jasné, zda se funkce jako Dynamic Color dostanou jen do Pixelů, nebo je budou moci využít i ostatní. Vše začalo být zřejmé s betaverzemi a One UI 4 vypadá díky nim mnohem lépe. Osobně se nám Pixelovský vzhled líbí ještě o něco málo více, ovšem celkově jde o změnu k lepšímu. Stačí si tedy vybrat, jakou tapetu chcete používat a systém vám dá na výběr ze čtyř různých barevných palet, které vás mohou provázet celým systémem.

Nové widgety

Nejen Google, ale i ostatní výrobci nepřikládali v posledních letech widgetům příliš velkou váhu. To se však změnilo s příchodem systému Android 12. Došlo totiž na kompletní redesign a celkové vylepšení tak, aby vše odpovídalo designu Material You. Samsung navíc upravil i ty své a tak si nyní můžete překopat domovskou obrazovku k nepoznání. Sami jsme se tak trochu odnaučili widgety používat, ovšem s One UI 4 mohou opět dávat smysl.

Vylepšená kontrola soukromí

Mimo to, že Google mluvil o novém Material You designu se Android 12 soustředí také na zabezpečení a soukromí. Samsung většinu z těchto funkcí implementoval také do One UI 4, což znamená, že uvidíte po vzoru iOS v pravém horním rohu zbarvenou tečku, která značí, že některá aplikace právě používá váš fotoaparát či mikrofon. Mimochodem, tyto dva přístupy můžete zakázat manuálně v nastavení, pokud byste měli pocit, že k nim telefon nesmí mít v žádném případě přístup. Co se týče polohy, pokud ji po vás aplikace bude chtít, můžete se rozhodnout, zda chcete sdílet svou přesnou, a nebo jen přibližnou polohu.

Přepracované systémové aplikace

Spolu s novým systémem jsme se dočkali také přepracování řady systémových aplikací, jako je Fotoaparát, Kalkulačka nebo třeba Počasí. Právě v těchto třech se nám líbí změny nejvíce. Design aplikace Kalkulačka koresponduje s Material You designem, takže se vám tlačítka zbarví do systémových barev a celkově vypadá velice povedeně. V aplikaci Počasí došlo k odstranění reklam a bylo přidáno několik povedených animací.

Jaká funkce přijde nejzajímavější vám?