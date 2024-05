Zprávy Google dostávají dlouho očekávanou funkci, Češi ale zapláčou

Zprávy Google konečně dostávají funkci, na kterou se čekalo měsíce

Nyní je možné přímo v aplikaci konverzovat s umělou inteligencí Gemini

V Česku zatím novinka k dispozici není, snad se dočkáme v budoucnu

Google se snaží umělou inteligenci integrovat všude kam může. Zatímco v kancelářských službách slouží jako chytrý pracovní pomocník, aplikace Zprávy Google obdržela Gemini, aby se uživatelům dostalo k AI co nejrychlejšímu a nejpohodlnějšímu přístupu. Novinka, která činí chatbota přímou součástí oblíbeného komunikátoru, se nyní konečně rozšiřuje k uživatelům.

Jak budou konverzace s Gemini uvnitř Zpráv Google vypadat, se zhruba vědělo už v březnu, kdy s detaily přišel uznávaný dataminer AssembleDebug. Teď se umělá inteligence jako předem nastavený kontakt začíná podle serveru 9to5Google oficiálně dostávat na jednotlivá zařízení.

Gemini se zjeví v seznamu kontaktů po kliknutí na tlačítko Zahájit chat

S umělou inteligencí Gemini je možné prostřednictvím Zpráv Google konverzovat v podstatě stejně, jako jste zvyklí ze standardního webového rozhraní. Nechybí ani možnost přidávání obrázků nebo podpora rozšíření typu @YouTube, @Gmail nebo @GoogleMaps. Speciálně pro Zprávy Google však byla AI optimalizována tak, aby poskytovala stručnější odpovědi.

Vás bude jistě zajímat, jak je na tom dostupnost u nás, a my bohužel neneseme dobré zprávy. Na seznamu podporovaných regionů se sice nachází více než 165 zemí, ale Českou republika a další evropské státy mezi nimi bohužel nenajdeme. Google sice uvádí, že usilovně pracuje na rozšíření do dalších oblastí světa, ale nepřekvapilo by nás, kdybychom se funkce dočkali až za několik měsíců.

Ocenili byste Gemini ve Zprávách Google?

Zdroje: 9to5Google, Google